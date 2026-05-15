Liga a 2-a.Florin Fabian continuă la CSC Dumbrăvița





Antrenorul sătmărean și-a câștigat respectul prin profesionalism și echilibru

Antrenorul sătmărean Florin Fabian va continua pe banca tehnică a echipei CSC Dumbrăvița și în sezonul viitor al Ligii 2, după ce și-a îndeplinit obiectivul stabilit împreună cu conducerea clubului: menținerea formației timișene în eșalonul secund.

Contractul tehnicianului s-ar fi prelungit automat odată cu salvarea echipei de la retrogradare, însă din declarațiile lui Fabian reiese clar că decizia de a continua a fost una asumată și bazată pe relația excelentă pe care o are cu oamenii din club.

Pentru antrenorul originar din Satu Mare, aspectul decisiv îl reprezintă libertatea totală pe care o are în ceea ce privește activitatea sportivă, într-un fotbal românesc în care astfel de condiții sunt tot mai rare.

Un sezon dificil, dar gestionat inteligent

Cu Florin Fabian pe bancă, CSC Dumbrăvița a traversat un sezon complicat, însă echipa a reușit să își atingă obiectivul în ultima etapă a play-out-ului. Mai mult, timișenii au avut din nou un parcurs apreciabil și în Cupa României, ajungând în faza grupelor și obținând trei puncte, la fel ca în ediția 2022/2023.

Față de anii precedenți, la Dumbrăvița s-a remarcat o atmosferă mult mai echilibrată, fără scandaluri sau tensiuni publice, iar meritul pentru această stabilitate îi aparține în mare măsură lui Florin Fabian, un antrenor recunoscut pentru calmul, seriozitatea și profesionalismul său.

Florin Fabian: „La Dumbrăvița există profesionalism”

Tehnicianul sătmărean a vorbit deschis despre motivele pentru care a ales să rămână la clubul timișean și a evidențiat faptul că la Dumbrăvița munca antrenorului este respectată.

„Anul trecut, când am venit la Dumbrăvița, din discuțiile pe care le-am purtat cu oamenii din club înainte de a semna, mi-am dat seama că voi avea libertate în tot ce înseamnă munca de antrenor. Pentru mine e un aspect foarte important. În fotbalul românesc, știm cu toții că munca antrenorului e de multe ori călcată în picioare, prin anumite impuneri și compromisuri care i se cer. Dar aici nu a fost cazul.

Vreau să le mulțumesc celor din conducerea administrativă pentru că mi-au dat credit total, din toate punctele de vedere. Pe mine nu poate decât să mă bucure să lucrez la un club care îmi lasă libertatea să aleg, să fac selecția, să fac pregătirea și primul 11 așa cum îmi doresc. Consider că e parte a profesionalismului. Iar dacă e să vorbesc despre Dumbrăvița, din acest punct de vedere, aici chiar există profesionalism.

Rămân încă un an la Dumbrăvița tocmai din aceste considerente. Mă simt foarte bine aici și sper ca următorul sezon să fie cel puțin la fel de bun precum cel recent încheiat”, a declarat Florin Fabian.

Evoluția CSC Dumbrăvița în ultimii ani din Liga 2

Sub conducerea diferitelor staffuri tehnice, CSC Dumbrăvița a reușit să rămână constant în Liga 2, însă sezonul 2025/2026 a adus un progres evident în ceea ce privește punctajul și organizarea echipei.

2022/2023 – locul 13 în sezonul regular, 33 de puncte la final

2023/2024 – locul 15 în sezonul regular, 27 de puncte la final

2024/2025 – sezon extrem de dificil, salvare indirectă după baraj

2025/2026 – 25 de puncte în sezonul regular și menținere obținută pe teren, într-un campionat mai lung și mai competitiv

Pentru fotbalul sătmărean, continuitatea lui Florin Fabian la nivelul Ligii 2 reprezintă încă o confirmare a valorii unui antrenor care și-a construit reputația prin muncă, seriozitate și echilibru, într-un mediu fotbalistic în care aceste calități sunt tot mai rare.