Prietenia Crucișor, victorie fără emoții la Supur

9.Olimpia Domănești – 1 punct





Liga a 5-aEtapa a 17-a din Liga a 5-a de fotbal a adus partide spectaculoase și multe goluri, iar echipele aflate în fruntea clasamentului și-au confirmat statutul prin victorii categorice sau reveniri spectaculoase.Liderul campionatului, Prietenia Crucișor, a obținut o victorie clară pe terenul formației Dacia Supur, scor 6–1.Oaspeții au rezolvat practic meciul încă din prima repriză, când au intrat la vestiare cu un incredibil 5–0. În partea secundă, liderul a redus ritmul, însă a mai punctat o dată și și-a consolidat poziția din fruntea clasamentului.Revenire fantastică pentru Viitorul Viile Satu MareCel mai spectaculos meci al etapei s-a disputat la baza Partium Academy, unde Viitorul Viile Satu Mare a reușit o revenire incredibilă în duelul cu Diferit Satu Mare.Gazdele conduceau cu 3–0 la pauză și păreau să controleze total partida, însă repriza secundă a aparținut în totalitate oaspeților. Viitorul a marcat de patru ori după pauză și a întors spectaculos rezultatul, impunându-se cu 4–3.Livada câștigă duelul cu Il CalcioLivada a obținut o victorie importantă, scor 3–2, în fața formației Il Calcio Satu Mare, după un meci echilibrat și disputat.Într-un alt joc, Voința Babța a câștigat la masa verde confruntarea cu Olimpia Domănești.Partida dintre Ugocsa Porumbești și Platanul Marna Nouă nu s-a disputat.Rezultatele etapei a 17-a – Liga a 5-aDacia Supur – Prietenia Crucișor 1–6 (0–5)Diferit Satu Mare – Viitorul Satu Mare 3–4 (3–0)Livada– Il Calcio Satu Mare 3–2 (1–1)Voința Babța – Olimpia Domănești 3–0 (neprezentare)Nu s-a disputat : Ugocsa Călinești-Oaș – Platanul Marna NouăA stat Voința Lazuri II DaraClasament1.Prietenia Crucișor – 31 puncte2.Viitorul Viile Satu Mare – 25 puncte3.Voința Lazuri II Dara – 24 puncte4.Dacia Supur – 24 puncte5.Sărăuad – 18 puncte6.Voința Babța – 18 puncte7.Il Calcio Satu Mare – 11 puncte8.Diferit Satu Mare – 7 puncte