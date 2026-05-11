Prietenia Crucișor, victorie fără emoții la Supur

Liga a 5-a
Etapa a 17-a din Liga a 5-a de fotbal a adus partide spectaculoase și multe goluri, iar echipele aflate în fruntea clasamentului și-au confirmat statutul prin victorii categorice sau reveniri spectaculoase.
Liderul campionatului, Prietenia Crucișor, a obținut o victorie clară pe terenul formației Dacia Supur, scor 6–1.
Oaspeții au rezolvat practic meciul încă din prima repriză, când au intrat la vestiare cu un incredibil 5–0. În partea secundă, liderul a redus ritmul, însă a mai punctat o dată și și-a consolidat poziția din fruntea clasamentului.
Revenire fantastică pentru Viitorul Viile Satu Mare
Cel mai spectaculos meci al etapei s-a disputat la baza Partium Academy, unde Viitorul Viile Satu Mare a reușit o revenire incredibilă în duelul cu Diferit Satu Mare.
Gazdele conduceau cu 3–0 la pauză și păreau să controleze total partida, însă repriza secundă a aparținut în totalitate oaspeților. Viitorul a marcat de patru ori după pauză și a întors spectaculos rezultatul, impunându-se cu 4–3.
Livada câștigă duelul cu Il Calcio
Livada a obținut o victorie importantă, scor 3–2, în fața formației Il Calcio Satu Mare, după un meci echilibrat și disputat.
Într-un alt joc, Voința Babța a câștigat la masa verde confruntarea cu Olimpia Domănești.
Partida dintre Ugocsa Porumbești și Platanul Marna Nouă nu s-a disputat.
Rezultatele etapei a 17-a – Liga a 5-a
Dacia Supur – Prietenia Crucișor 1–6 (0–5)
Diferit Satu Mare – Viitorul Satu Mare 3–4 (3–0)
Livada– Il Calcio Satu Mare 3–2 (1–1)
Voința Babța – Olimpia Domănești 3–0 (neprezentare)
Nu s-a disputat : Ugocsa Călinești-Oaș – Platanul Marna Nouă
A stat Voința Lazuri II Dara
Clasament
1.Prietenia Crucișor – 31 puncte
2.Viitorul Viile Satu Mare – 25 puncte
3.Voința Lazuri II Dara – 24 puncte
4.Dacia Supur – 24 puncte
5.Sărăuad – 18 puncte
6.Voința Babța – 18 puncte
7.Il Calcio Satu Mare – 11 puncte
8.Diferit Satu Mare – 7 puncte
9.Olimpia Domănești – 1 punct