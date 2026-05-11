







Cu trei etape înainte de finalul sezonului, Talna Orașu Nou continuă să conducă autoritar play-off-ul Ligii a 4-a Elite Dendiarom. Liderul campionatului și-a păstrat avantajul de șase puncte după victoria obținută duminică, scor 2–0, pe terenul formației Someșul Odoreu.Gazdele au rezistat bine în prima repriză și au reușit să țină piept liderului, însă după pauză experiența și valoarea individuală a celor de la Talna și-au spus cuvântul. Ciprian Cireap și Alex Mărieș au marcat golurile care au adus încă trei puncte extrem de importante în lupta pentru titlu.Principala urmăritoare, Recolta Dorolț, nu a făcut nici ea pași greșiți și s-a impus clar, 3–0, în duelul disputat la Decebal împotriva formației Unirea Tășnad II.Echipa pregătită de Sorin Marian are însă și un meci restant, împotriva celor de la CSM Olimpia Satu Mare II, partidă care ar putea reaprinde lupta pentru primul loc în cazul unui succes.Spectacol total între Oașul și Victoria CareiUnul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale etapei s-a disputat la Negrești-Oaș, unde Oașul 1969 Negrești-Oaș și Victoria Carei au oferit un adevărat festival de goluri.Partida s-a încheiat la egalitate, 3–3, după un duel spectaculos între două echipe cu tradiție în fotbalul județean.Rezultatele etapei a 4-a – Play-off Liga a 4-a Elite DendiaromOașul 1969 Negrești-Oaș – Victoria Carei 3–3 (0–1)Au marcat: Bogdan Jeler (49), Noah Yohannes (80), Vasile Pop (87) / Raul Koter (30), Rareș Nyilvan (57, 73)Unirea Tășnad II/Decebal – Recolta Dorolț 0–3 (0–1)Au marcat: Raul Raț (44, 90), Tibor Lakatos (74)Someșul Odoreu – Talna Orașu Nou 0–2 (0–0)Au marcat: Ciprian Cireap, Alex MărieșCSM Olimpia Satu Mare II (U19) – Turul Micula 4–6Clasament play-off Liga a 4-a Elite1.Talna Orașu Nou – 42 puncte2.Recolta Dorolț – 36 puncte3.Turul Micula – 26 puncte4.Oașul Negrești – 23 puncte5.Someșul Odoreu – 23 puncte6.Victoria Carei – 17 puncte7.Unirea Tășnad II – 16 puncte8.CSM Olimpia Satu Mare II – 14 puncteFinalul de sezon se anunță extrem de interesant, mai ales dacă Recolta Dorolț va reuși să câștige restanța și să reducă diferența față de liderul Talna Orașu Nou.