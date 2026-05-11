





TurneuVara începe cu fotbal, energie și multă pasiune la Satu Mare! Clubul Viitorul Someșul Satu Mare organizează în această perioadă turneul „Someșul Junior Cup”, o competiție dedicată copiilor și juniorilor, care promite trei zile pline de meciuri spectaculoase, fair-play și bucurie.Evenimentul va avea loc pe Stadionul Someșul și va reuni echipe din mai multe categorii de vârstă, într-o atmosferă dedicată sportului, prieteniei și dezvoltării tinerelor talente.Cinci categorii de vârstă și sute de copii pe terenOrganizatorii au pregătit competiții pentru grupele:2016 – 31 mai2017 – 23 mai2018 – 30 mai2019 – 31 mai2020 – 30 maiMeciurile se vor disputa în diferite sisteme de joc, adaptate vârstei copiilor, iar scopul principal al turneului este promovarea fotbalului juvenil și oferirea unei experiențe frumoase pentru micii sportivi.Sub sloganul „Fair-Play • Respect • Prietenie • Bucurie”, competiția organizată de Viitorul Someșul își propune să aducă împreună copii, părinți, antrenori și iubitori ai fotbalului într-un cadru modern și prietenos.În ultimii ani, Viitorul Someșul Satu Mare a devenit una dintre cele mai active și apreciate academii de fotbal juvenil din județ, implicându-se constant în dezvoltarea copiilor și în organizarea unor competiții de calitate.Pentru mulți dintre participanți, „Someșul Junior Cup” reprezintă nu doar un simplu turneu, ci și ocazia perfectă de a lega prietenii, de a câștiga experiență și de a face primii pași într-un mediu competitiv.Gazeta de Nord Vest susține cu drag astfel de inițiative dedicate sportului juvenil și felicită organizatorii pentru implicare și pasiunea investită în creșterea noii generații de fotbaliști.Înscrieri și informațiiCei interesați pot obține detalii suplimentare și se pot înscrie la numărul: +40 740 761 275.