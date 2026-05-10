Liga a 2-a

Final amar de sezon pentru CSM Olimpia

L remiză la Chiajna și retrogradare după un play-out curajos

CSM Olimpia Satu Mare și-a încheiat sâmbătă aventura în Liga 2 cu o remiză spectaculoasă, 2–2 pe terenul Concordiei Chiajna, într-un meci care a rezumat perfect întregul sezon al sătmărenilor: multă luptă, momente bune de joc, dar și șansa care a lipsit în clipele decisive.

Rezultatul de la Chiajna a consfințit retrogradarea formației pregătite de Alexandru Botos „Piri”, chiar dacă Olimpia a lăsat până la final impresia unei echipe care nu a renunțat niciun moment la luptă.

Start excelent și avantaj rapid

Sătmărenii au început partida exact cum își doreau: agresiv, curajos și hotărât să joace totul pe cartea victoriei. Încă din primele minute, apărarea Concordiei a fost pusă sub presiune. O centrare periculoasă trimisă de Cătălin Oanea a fost scoasă cu dificultate de Filip Munteanu de sub transversală, iar apoi Mircea Donca a trecut foarte aproape de deschiderea scorului cu un șut puternic de la distanță.

Dominarea Olimpiei avea să fie răsplătită rapid. În minutul 8, Marius Hosu a scăpat singur spre poartă și a fost faultat în careu de portarul gazdelor. Arbitrul Răzvan Negară a indicat fără ezitare punctul cu var și l-a eliminat pe Munteanu, iar Vida Kristopher a transformat cu siguranță penalty-ul pentru 0–1.

Golul și superioritatea numerică păreau să deschidă drumul spre o victorie extrem de importantă pentru sătmăreni.

Concordia a revenit înainte de pauză

Chiar și rămasă în zece oameni, Concordia a continuat să fie periculoasă, mizând pe faze fixe și contraatacuri rapide. În minutul 24, Mircea Donca a avut o intervenție salvatoare de pe linia porții, după o fază fixă a ilfovenilor.

Pe finalul reprizei, ritmul jocului Olimpiei a început să scadă, iar banca tehnică a reacționat prin introducerea lui Kévin Mbala încă înainte de pauză. Totuși, gazdele au reușit să lovească exact într-un moment psihologic important. În minutul 43, Alexandru Jipa a centrat dintr-o lovitură liberă, iar Mihai Bălașa a reluat imparabil cu capul pentru 1–1.

Gergely a reaprins speranțele

La reluare, Alexandru Botos „Piri” a mutat inspirat. Introducerea lui Zsiga Ervin și Gergely Alpár a adus din nou energie și claritate în jocul ofensiv al Olimpiei.

În minutul 65, după o lovitură liberă executată excelent de Zsiga din partea stângă, defensiva Concordiei nu a reușit să respingă, iar Gergely Alpár a profitat și a trimis calm lângă bară pentru 1–2.

În acel moment, salvarea părea posibilă.

Final dramatic și verdict crud

Ultimul sfert de oră a fost însă unul extrem de greu pentru sătmăreni. Jocul a pierdut din intensitate, iar vestea că Șelimbăr și Dumbrăvița conduceau în partidele decisive părea să fi afectat moralul echipei.

Concordia a împins jocul spre poarta lui Dorian Răilean, iar în minutul 86 a venit și egalarea. După o fază confuză în apropierea careului, lovitura liberă executată de Mihai Neicuțescu a ajuns în poartă pentru 2–2.

Finalul a fost dramatic. Billel Omrani a ratat incredibil șansa victoriei pentru ilfoveni, iar în prelungiri Dorian Răilean a avut o intervenție providențială la lovitura de cap a lui Claudiu Bălan, păstrând egalitatea pe tabelă.

Un punct care însă nu a mai schimbat nimic

Un play-out bun nu a mai putut salva sezonul

CSM Olimpia încheie play-out-ul cu un bilanț solid: patru victorii, două remize și o singură înfrângere. Din păcate pentru sătmăreni, evoluțiile oscilante din sezonul regulat au cântărit decisiv.Și rămâne oarecum și regretul că experimentatul tehnician , Cristian Pustai nu s-a alăturat mai devreme staff-ului tehnic...Cu Pustai lângă echipă CSM Olimpia a pierdut un singur meci în play out, 0-2 la Reșița.

Formația sătmăreană termină Grupa B pe locul 7, cu 28 de puncte, și retrogradează în Liga 3.

În celelalte meciuri decisive, CSC Șelimbăr a învins FC Bacău cu 4–1 și va disputa barajul de menținere, în timp ce Unirea Ungheni și-a asigurat salvarea după succesul cu 1–0 contra celor de la Afumați.

Astfel, ultimele retrogradări directe din Liga 2 sunt:

AFC Câmpulung Muscel

Ceahlăul Piatra Neamț

CS Tunari

CSM Olimpia Satu Mare

Speranța moare întotdeanuna...ultima

Totuși, speranțele nu au dispărut complet. Și în sezonul trecut, CSC Dumbrăvița și Câmpulung au revenit în Liga 2 după problemele de licențiere ale altor cluburi. În funcție de procesul de licențiere din această vară, nu este exclus ca și Olimpia să mai primească o șansă.

Alexandru Botos „Piri”: „Suntem convinși că drumul CSM Olimpiei nu se oprește aici”

La finalul partidei, antrenorul Alexandru Botos „Piri” a transmis un mesaj emoționant:

„Parcursul bun din play-out ne-a dat speranțe că putem îndeplini obiectivul. Din păcate, în ultimele două jocuri nu am mai avut energia și constanța necesară pentru a continua seria pozitivă.

Astăzi am luptat până la ultimul fluier, însă, din păcate, nu a fost suficient, iar astfel părăsim competiția.

Le mulțumim tuturor celor care au avut încredere în noi, în ciuda evoluțiilor oscilante și, uneori, sub nivelul așteptărilor. În același timp, ne cerem scuze suporterilor pentru acest sezon ratat.

Cu toate acestea, suntem convinși că drumul CSM Olimpiei nu se oprește aici.”

Concordia Chiajna – CSM Olimpia Satu Mare 2–2 (1–1)

Marcatori: Mihai Bălașa ’43, Mihai Neicuțescu ’86 / Vida Kristopher ’12 (pen.), Gergely Alpár ’65

Eliminat: Filip Munteanu ’8

CSM Olimpia: Dorian Răilean – Matei Marin, Amine Ghazoini (73’ David Stăiculescu), Paul Copaci, Cătălin Oanea, Alin Văsălie (34’ Kévin Mbala), Mickaël Panos, Mircea Donca (84’ Vadim Calugher), Vida Kristopher, Gheorghe Carpa (46’ Gergely Alpár), Marius Hosu (46’ Zsiga Ervin)

Antrenor: Alexandru Botos „Piri”