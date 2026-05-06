Un copil din Satu Mare cucerește scena mondială a șahului

Balog Ronaldo nu reprezintă doar un copil talentat , el este imaginea unei generații care îndrăznește să viseze și să lupte. Cu fiecare mutare, cu fiecare competiție, duce mai departe nu doar un steag, ci speranța că excelența poate veni de oriunde — chiar și dintr-un colț liniștit al României, precum Satu Mare.





































Tinere talenteL povestea lui Balog Ronaldo, invitat la Palatul Parlamentului , la un simultan de șah din cadrul Grand Chess TourÎntr-o lume în care performanța cere ani de muncă și sacrificiu, un copil din Satu Mare demonstrează că talentul, disciplina și curajul nu au vârstă. Numele lui este Balog Ronaldo, legitimate la LPS Satu Mare, iar parcursul său în șah începe deja să atragă atenția la nivel internațional.Recent, familia sa a primit un simbol puternic: tricolorul României, oferit cu generozitate de Cristian Zorescu. Promisiunea este simplă, dar profundă — de fiecare dată când Ronaldo va urca pe podium, acest steag va reprezenta nu doar o țară, ci o poveste de ambiție și unitate.Rădăcini mixte, identitate puternicăProvenind dintr-o familie româno-maghiară, Balog Ronaldo crește într-un spirit al respectului și al diversității. Părinții lui subliniază cu mândrie că reprezintă atât România, cât și comunitatea maghiară, ducând mai departe valori care unesc, nu separă.București , scena marilor provocăriÎn aceste zile, destinul îl poartă pe micul campion la Palatul Parlamentului, unde va participa la prestigiosul Grand Prix București. Aici, se va confrunta cu aproape 600 de jucători din întreaga lume — de la maeștri FIDE până la mari maeștri și chiar foști campioni mondiali, precum Ruslan Ponomariov.O șansă rară: duel cu elitele mondialePe 13 mai, tot în cadrul unui eveniment organizat la Palatul Parlamentului, Balog Ronaldo va participa la un simultan de șah din cadrul Grand Chess Tour — o oportunitate extrem de rară, rezervată doar celor selectați de Federația Română de Șah.Aici, va avea ocazia să joace împotriva unor titani ai șahului mondial:Fabiano Caruana, Vincent Keymer, Alireza Firouzja, Anish Giri, Wesley So, R PraggnanandhaaMaxime Vachier-Lagrave, Javokhir Sindarov, Jorden van Foreest, Bogdan DeacPentru orice jucător, o astfel de experiență este un vis. Pentru un copil de vârsta lui Ronaldo, este un moment istoric.Performanțe care anunță un viitor mareBalog Ronaldo nu este doar un participant — este deja un campion. A câștigat Campionatul Național de șah clasic fără nicio înfrângere și a reușit o performanță remarcabilă la nivel internațional: locul 1 în Europa și locul 9 mondial la Campionatul Mondial Școlar din Serbia, într-o perioadă în care încă era la grădiniță.În spatele acestor realizări se află o familie dedicată. Deși participarea la competiții este susținută parțial prin invitații, costurile pentru cazare, transport și masă sunt suportate integral de părinți și de cei care cred în potențialul lui Ronaldo.