Liga a 3-a / Unirea Tășnad continuă forma excelentă din play-off Sport •

Unirea Tășnad își confirmă statutul de echipă incomodă în play-off-ul Seriei 4 din Liga 3. Sătmărenii au obținut o nouă victorie importantă, 3-2 pe teren propriu în fața celor de la Viitorul Arad, și își continuă seria rezultatelor bune, apropiindu-se de podium.

Gazdele au început în forță și au deschis rapid scorul. În minutul 3, Dorin Chițaș a profitat de o pasă filtrantă și de o ezitare a portarului advers, marcând cu poarta goală.

Până la pauză, Unirea și-a majorat avantajul prin două faze fixe aproape identice. Mai întâi, Alexandru Negrea a înscris cu capul după o lovitură liberă executată excelent de Băciuț (min. 40), iar în prelungiri, același Negrea a deviat pentru Sanogo, care a făcut 3-0.

Deși meciul părea decis, oaspeții au revenit în repriza secundă. Catanzariti a redus din diferență în minutul 55, iar Ghergar a adus emoții pe final (min. 84), stabilind scorul final, 3-2.

Chiar și așa, Unirea Tășnad a gestionat bine ultimele minute și a bifat un nou succes important.



Clasament strâns și moral ridicat

Cu această victorie, Tășnadul ajunge la 17 puncte și rămâne în lupta pentru pozițiile fruntașe, într-un clasament extrem de echilibrat.

În frunte, Politehnica Timișoara pare să fi făcut un pas decisiv spre promovare, după succesul cu 1-0 pe terenul celor de la Sănătatea Cluj. Unicul gol al partidei a fost marcat de fundașul sătmărean Cornel Ene, ajuns la a treia reușită în tricoul alb-violeților.



Urmează deplasarea de la Cugir

Pentru Unirea Tășnad, provocările continuă. În etapa următoare, echipa va evolua în deplasare, pe terenul celor de la Metalurgistul Cugir, într-un meci programat vineri, 8 mai, de la ora 18:00.

Cu moralul ridicat și un joc tot mai solid, sătmărenii speră să prelungească seria pozitivă și să rămână în cursa pentru un final de sezon cât mai sus în clasament.



Rezultatele etapei a 5-a din playoff, Seria 4, Liga 3:

Sănătatea Cluj – Politehnica Timișoara 0-1

Unirea Tăşnad – Viitorul Arad 3-2

Minaur Baia Mare – Unirea Alba Iulia 1-1

SCM Zalău – Metalurgistul Cugir 3-0



CLASAMENT



1.Poli Timișoara – 26 puncte

2.Sănătatea Servicii Publice – 18 puncte

3.Unirea Alba Iulia – 18 puncte

4.SCM Zalău – 18 puncte

5.Unirea Tăşnad – 17 puncte

6.Minaur Baia Mare – 14 puncte

7.Metalurgistul Cugir – 10 puncte

8.Viitorul Arad – 3 puncte

