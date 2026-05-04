



Deputatul PSD de Satu Mare denunță jocurile de culise și cere revenirea la reguli clare într-o scenă politică dominată de pretenții fără acoperire electorală

Introducere

Într-un moment în care scena politică pare dominată de negocieri opace și ambiții disproporționate, deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, iese public cu o poziție fermă și tranșantă. Mesajul său este simplu, dar puternic: într-o democrație autentică, votul trebuie să fie regula supremă, nu o variabilă negociabilă în funcție de interesele de moment.

Stop abuzurilor politice

Declarația depusă în Parlament de Mircea Govor marchează o reacție directă la ceea ce acesta consideră a fi derapaje grave ale partidelor aflate în plan secund al alegerilor. Criticând atitudinea PNL și USR, deputatul atrage atenția asupra unui fenomen periculos: încercarea unor formațiuni clasate pe locuri inferioare de a impune condiții și de a revendica poziții cheie.

Pentru Govor, această abordare nu este doar incorectă politic, ci și o sfidare directă a electoratului.

Lecțiile trecutului, asumate și înțelese

Deputatul PSD nu evită trecutul și amintește de perioadele în care funcția de prim-ministru a fost influențată de jocuri politice, în timpul mandatelor lui Traian Băsescu și Klaus Iohannis.

Însă, spre deosebire de acele momente, mesajul actual este unul de corectare și revenire la normalitate. Mircea Govor subliniază că România nu mai poate continua pe baza unor reflexe de putere care ignoră rezultatul alegerilor.

PSD, legitimitatea votului

Un punct central al discursului său este legitimitatea clară a Partidului Social Democrat. Cu cel mai mare număr de mandate în Parlament, PSD reprezintă, în viziunea deputatului, punctul firesc de plecare pentru orice construcție guvernamentală.

„Funcția de prim-ministru nu este o concesie politică, ci rezultatul votului”, transmite ferm Mircea Govor, reafirmând un principiu esențial al democrației.

Un apel la echilibru instituțional

Într-un gest de deschidere și echilibru, deputatul apreciază pozițiile președintelui Nicușor Dan, considerând că acestea indică o revenire la respectarea regulilor constituționale.

Această abordare sugerează nu doar o critică a adversarilor politici, ci și o dorință de stabilitate și coerență la nivel instituțional.

Guvern fără susținere, țară în așteptare

În evaluarea sa, actualul guvern și-a pierdut legitimitatea reală, iar menținerea sa în funcție nu face decât să prelungească o stare de incertitudine.

Pentru Mircea Govor, soluția este clară: revenirea la voința exprimată de cetățeni și reconstruirea guvernării pe baze corecte și transparente.

Concluzie: o linie trasată clar

Prin această intervenție, Mircea Govor se poziționează ca un susținător ferm al regulilor democratice și al respectării votului popular. Într-un peisaj politic adesea dominat de compromisuri, mesajul său vine ca o delimitare clară: fără artificii, fără scurtături, fără excepții.