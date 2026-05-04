Polițiștii au aplicat peste 1.200 de sancțiuni și au intensificat controalele în trafic





În perioada 30 aprilie – 3 mai, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat acțiuni ample pentru menținerea ordinii și siguranței publice, precum și pentru creșterea siguranței rutiere pe drumurile din județ. În urma activităților, au fost aplicate sute de sancțiuni contravenționale și au fost dispuse măsuri ferme împotriva șoferilor care au încălcat legislația rutieră.

Zeci de permise suspendate și certificate reținute

În cadrul acțiunilor desfășurate, polițiștii au dispus măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru 21 de conducători auto.

Totodată, au fost reținute 31 de certificate de înmatriculare ale unor autoturisme, ca urmare a neregulilor constatate în trafic.

Sancțiuni în valoare de peste 140.000 de lei

Pentru menținerea ordinii publice și prevenirea faptelor antisociale, polițiștii au aplicat peste 300 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 140.000 de lei.

Peste 900 de sancțiuni în trafic

În cadrul acțiunilor de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier, polițiștii sătmăreni au aplicat peste 900 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 200.000 de lei.

Acțiuni pentru siguranța comunității

Activitățile desfășurate de polițiști au avut ca scop prevenirea faptelor antisociale, creșterea disciplinei în trafic și asigurarea unui climat de siguranță pentru cetățenii județului Satu Mare, în contextul minivacanței de 1 Mai.