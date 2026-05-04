Acesta a încălcat legea privind regimul juridic al incompatibilităților





Inspectorii de integritate au constatat abateri de la regimul juridic al incompatibilităților în cazul a 12 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010. Printre acestea se regăsește și un ales local din județul Satu Mare, în cazul căruia Agenția Națională de Integritate (ANI) a stabilit existența unei situații de incompatibilitate în perioada exercitării mandatului.

Cazul din județul Satu Mare

În urma verificărilor, ANI a constatat că DOHI FRANCISK, viceprimar al Comunei Ciumești, județul Satu Mare, s-a aflat în stare de incompatibilitate.

Conform raportului, în perioada exercitării mandatului de viceprimar (2020–2024), acesta a realizat venituri din activități independente prin intermediul propriei întreprinderi familiale.

Prevederi legale încălcate

Potrivit constatărilor Agenției Naționale de Integritate, situația analizată intră sub incidența prevederilor:

art. 87 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 161/2003

Cazul face parte dintr-un set mai amplu de 12 situații de incompatibilitate identificate la nivel național, în cadrul activităților de verificare a respectării regimului juridic al funcțiilor și demnităților publice.

Rolul regimului de incompatibilitate

Regimul juridic al incompatibilităților are rolul de a asigura exercitarea funcțiilor publice în condiții de integritate, prevenind situațiile în care activitățile private pot intra în conflict cu atribuțiile publice ale aleșilor locali sau ale altor persoane vizate de lege.