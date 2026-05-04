Direcția de Evidență a Persoanelor Satu Mare anunță facilități pentru cetățeni și extinderea serviciilor de eliberare a noilor acte de identitate





Direcția de Evidență a Persoanelor informează cetățenii din județul Satu Mare că procesul de punere în legalitate privind actele de identitate este în desfășurare, adresându-se atât persoanelor care au împlinit vârsta de 14 ani și nu dețin un document de identitate, cât și celor ale căror acte au expirat sau urmează să expire până la 31 august 2026, respectiv 31 decembrie 2026. Instituția pune la dispoziția cetățenilor posibilitatea obținerii noii Cărți Electronice de Identitate (CEI), un document modern, securizat și adaptat standardelor digitale europene.

Acțiune pentru punerea în legalitate

Autoritățile recomandă cetățenilor să își verifice din timp valabilitatea documentelor de identitate și să solicite emiterea unui nou act atunci când este necesar.

Depunerea cererilor se poate realiza la orice Serviciu Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (SPCLEP), iar programările online sunt disponibile prin platformele oficiale dedicate.

Programare online și informații utile

Pentru facilitarea procesului, cetățenii au la dispoziție instrumente digitale moderne:

https://carteadeidentitate.gov.ro/ – informații generale despre CEI

– informații generale despre CEI https://hub.mai.gov.ro/cei/programari/create?judet=SM – programări online pentru județul Satu Mare

– programări online pentru județul Satu Mare https://hub.mai.gov.ro/cei/programari/harta – hartă și centre de eliberare

Cartea electronică de identitate – un document modern

Noua Carte Electronică de Identitate aduce o serie de beneficii semnificative, atât în relația cu instituțiile statului, cât și în mediul digital. Printre principalele avantaje se numără:

Emitere gratuită pentru prima solicitare (persoane peste 14 ani)

Nivel ridicat de securitate și protecție anti-contrafacere

Utilizare ca document de călătorie în UE și SEE

Acces rapid la servicii publice electronice

Semnătură electronică cu valoare juridică egală cu semnătura olografă

Autentificare securizată fără parole clasice

Posibilitatea schimbării adresei fără înlocuirea documentului

Dosar electronic, fără necesitatea fotocopiilor

Securitate avansată și tehnologii moderne

CEI integrează tehnologii de ultimă generație și standarde internaționale de securitate, precum ISO/IEC 7816, ISO/IEC 14443 și ICAO 9303, precum și nivelul EAL6+.

Documentul include multiple elemente de securitate fizică și digitală: policarbonat multistrat, holograme, cerneală optică variabilă, elemente tactile și personalizare laser. În plus, utilizează protocoale avansate de protecție a datelor precum BAC, EAC, TA și CA.

Acces la servicii digitale și interoperabilitate

Cartea Electronică de Identitate permite conectarea în siguranță la platforme online ale instituțiilor publice, eliminând necesitatea utilizării de user și parolă tradițională. De asemenea, documentul poate fi utilizat prin aplicații dedicate pentru citirea datelor pe dispozitive mobile și PC.

Un pas spre transformarea digitală

Prin implementarea Cărții Electronice de Identitate, administrația publică face un pas important spre digitalizare, reducerea birocrației și creșterea nivelului de securitate în gestionarea datelor personale ale cetățenilor.