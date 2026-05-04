Două seri de prezentări de modă, creativitate locală și acces liber pentru public, la Casa Meșteșugarilor



Casa Meșteșugarilor din Satu Mare găzduiește, în perioada 15–16 mai 2026, o nouă ediție a Galei Croitoreselor Anonime, un eveniment care pune în valoare talentul local și creativitatea în modă. Tema din acest an, „Disco Mode”, aduce în prim-plan un univers stilistic vibrant, inspirat din estetica anilor ’70–’80.

22 de prezentări de modă în două seri

Pe parcursul celor două seri, începând cu ora 18:00, publicul va putea urmări 22 de prezentări de modă, semnate de creatoare locale. Accesul este gratuit, oferind tuturor celor interesați oportunitatea de a descoperi creații originale și abordări diverse ale temei propuse.

Croitoresele participante

În prima seară, vineri, vor expune: Adriana Popa, Cornelia Mihalcea, Ancuța Spiridon, Simona Ignea, Elena Turcu, Lenuța Nicoară, Florentina Biscu, Tatiana Solomon, Daniela Gavrilă, Sonia Bran și Mia Ardelean.

Sâmbătă, publicul le va putea urmări pe: Alina Novac, Lilia Mosoreti, Cristina Bucur, Augusta Vaida, Alina Diana Pavel, Lenuța Rus, Nicoleta Latiș, Diana Ciorcaș, Miha Cârlugea, Larisa Calin și Bianca Viezer.

Creativitate locală și întâlniri cu designerii

Evenimentul nu este doar o serie de prezentări de modă, ci și o oportunitate de interacțiune cu designerii sătmăreni, serile urmând să se încheie într-o atmosferă deschisă dialogului și schimbului de idei.

Un eveniment susținut de comunitate

Gala Croitoreselor Anonime este organizată de D’OR, în parteneriat cu Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu”, contribuind la promovarea inițiativelor culturale și a talentelor din comunitate.