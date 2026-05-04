Mai multe străzi din municipiu vor fi afectate zilnic, între orele 9:00 și 17:00, pentru lucrări la rețeaua electrică



Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare informează consumatorii din municipiu cu privire la întreruperile programate în alimentarea cu energie electrică, ce vor avea loc în intervalul 5–7 mai 2026. Măsura este necesară pentru desfășurarea unor lucrări de mentenanță și modernizare a rețelei, menite să asigure funcționarea în condiții optime pe termen lung.

Programul întreruperilor

Potrivit anunțului oficial, întreruperile vor avea loc zilnic, între orele 9:00 și 17:00, în mai multe zone din oraș.

În zilele de marți și miercuri (5 și 6 mai), vor fi afectate strada Mihnea Vodă (în totalitate), precum și străzile Dâmbovița și Basarabia (parțial).

Zone suplimentare afectate joi

În data de 7 mai, aria întreruperilor se extinde, incluzând Drum Odoreu și strada Haiducilor (integral), dar și locații precum Infinity Ballroom (DN 19), strada Constantin Brâncuși, strada Maria și ansamblul rezidențial Drum Odoreului.

Informații pentru consumatori

Reprezentanții operatorului recomandă consumatorilor să ia măsurile necesare pentru a reduce eventualele inconveniente generate de aceste întreruperi temporare.

Informații actualizate pot fi obținute accesând site-ul oficial www.distributie-energie.ro sau apelând numerele de telefon dedicate.

Lucrări necesare pentru siguranța rețelei

Astfel de intervenții fac parte din programul periodic de întreținere a infrastructurii electrice și contribuie la prevenirea unor avarii neprevăzute, precum și la creșterea siguranței în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor.