Acestea au fost demarate și finalizate în mandatele de vicepreședinte ale lui Mircea Govor





În cadrul ședinței de miercuri a Consiliului Județean Satu Mare, vicepreședintele Cătălin Filip a susținut o intervenție menită să clarifice și să evidențieze volumul considerabil de investiții realizate într-o perioadă importantă pentru dezvoltarea județului, atunci când actualul deputat PSD, Mircea Govor, ocupa funcția de vicepreședinte al instituției.

Demersul a venit în contextul unor discuții anterioare, vicepreședintele subliniind necesitatea unei prezentări obiective a realizărilor, pentru a închide definitiv orice controversă legată de contribuțiile la dezvoltarea județului Satu Mare.

„Domnule președinte, stimați colegi, având în vedere că s-a vorbit despre diverse tandemuri și a fost menționat numele domnului Mircea Govor, la ședința extraordinară trecută am solicitat colegilor de la Direcția Tehnică o scurtă prezentare a investițiilor derulate în perioada în care dânsul a fost vicepreședinte al Consiliului Județean”, a declarat Cătălin Filip.

La solicitarea acestuia, directorul Direcției Tehnice, Ioan Șereș, a prezentat o enumerare informativă a principalelor proiecte implementate în acea perioadă, acoperind domenii esențiale pentru comunitate.

Printre acestea se numără programe majore de finanțare derulate prin HG 577, vizând reabilitarea și modernizarea drumurilor, dezvoltarea rețelelor de apă și canalizare, dar și valorificarea resurselor turistice. Un accent deosebit a fost pus pe dezvoltarea infrastructurii turistice în zona Negrești-Oaș și Luna Șes, precum și pe implementarea sistemului de management integrat al deșeurilor la nivel județean.

Lista investițiilor include, de asemenea, numeroase lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere, vizând drumuri județene esențiale pentru dezvoltarea și conectivitatea zonei. Printre acestea se regăsesc DJ 195B, DJ 108G, DJ 195C, DJ 108M – una dintre cele mai ample axe rutiere modernizate la nivel județean, DJ 193A, DJ 108L, DJ 193E, DJ 109L, DJ 196C, DJ 194 și DJ 191.

Aceste proiecte au avut un rol major în îmbunătățirea mobilității între localități, facilitarea transportului de persoane și mărfuri, precum și în susținerea dezvoltării economice a județului Satu Mare.

În paralel, au fost realizate investiții importante în domeniul sănătății și educației: reabilitarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă din Satu Mare, lucrări la Spitalul de Boli Infecțioase și extinderea Spitalului Județean de Urgență, contribuind la creșterea calității serviciilor publice.

Nu au fost neglijate nici investițiile strategice, precum construirea podului peste râul Crasna, în localitatea Domănești, sau modernizarea Aeroportului Satu Mare, proiecte cu impact direct asupra dezvoltării economice și a conectivității județului.În încheiere, vicepreședintele Cătălin Filip a transmis un mesaj ferm:

„Îmi pare rău că nu au rămas colegii de la PNL. Se pare că nu le place decât critica. Când este vorba despre investiții concrete și proiecte finalizate pentru locuitorii județului Satu Mare, au ales să se retragă.”

De menționat că actualul deputat Mircea Govor a ocupat funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Satu Mare în mai multe perioade, respectiv între 2009 și 2015, în anul 2016, dar și pentru o scurtă perioadă în anul 2024, intervale în care au fost demarate și implementate o parte semnificativă dintre investițiile prezentate.

Prin această prezentare, conducerea Consiliului Județean a dorit să aducă în atenția opiniei publice realizări concrete care au contribuit la dezvoltarea județului, subliniind rolul unei administrații implicate și orientate spre rezultate, în care proiectele au fost duse la bun sfârșit în beneficiul comunității.