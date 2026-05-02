



Sâmbătă, 2 mai 2026, localitatea Agriș a fost gazda celei de-a XIV-a ediții a Festivalului Folcloric „Flori de liliac” („Orgona” Néptáncfesztivál), un eveniment dedicat promovării tradițiilor și valorilor culturale.

Organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare și în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Agriș, festivalul a reunit ansambluri de dansuri populare din județul Satu Mare, dar și din alte județe ale României și din Ungaria.

Evenimentul a debutat cu o paradă a ansamblurilor participante, urmată de spectacolul artistic desfășurat la Teatrul în șură, în fața unui public numeros.

În deschiderea oficială au luat cuvântul:

– Szabó Elek, primarul comunei Agriș

– Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare

– Robert Laszlo, managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare

– Szarvas Károly, referent al instituției, fiu al satului

Pe scenă au evoluat ansambluri din județul Satu Mare:

Egri Csodaszarvas Néptáncegyüttes (Agriș), Széri Kukurók (Bogdand – satul Ser), Avasújvárosi Bokréta (Orașu Nou), Szárazberki Lehajló Rozmaring (Bercu, comuna Micula), „Szamoshát Néptáncegyüttes” (Satu Mare) precum și invitați din alte zone:





– județul Bihor: ansamblul de dansuri populare „Bokréta” din Curtuiușeni

– județul Sălaj: Zilahi Terbete Néptáncegyüttes (Zalău)

– județul Bacău: Küs Klézse Szárnya Hagyományőrző Csoport (Cleja)

– Ungaria (județul Szabolcs-Szatmár-Bereg): Pusztadaróci Pünkösdi Rózsák, , Tunyogmatolcsi Tánccsoport

– formația: Kokas Banda

Programul a continuat într-o atmosferă de sărbătoare, iar seara s-a încheiat cu o casă de dansuri, unde publicul s-a alăturat artiștilor.





Festivalul „Orgona” rămâne un reper important în viața culturală a județului Satu Mare, contribuind la păstrarea și transmiterea tradițiilor către noile generații.





Organizatorii mulțumesc tuturor participanților, invitaților și publicului pentru prezență și implicare.



