



Ai noștri trebuie să bată la Chiajna în ultima etapă și să aștepte ca Șelimbăr și Dumbrăvița să se încurce , acasă

CSM Olimpia și CS Tunari au disputat sâmbătă o adevărată „finală” pentru salvarea de la retrogradare. În fața a peste 1.500 de spectatori și pe o vreme excelentă, cele două echipe aveau o singură variantă pentru a rămâne în cursă: victoria. Finalul a fost însă unul nedorit de nimeni , un egal care trimite Tunariul în Liga a 3-a și reduce drastic șansele sătmărenilor de a mai prinde barajul.

Meciul a început cu Olimpia în atac, dar fără ocazii clare. Sebastian Moroz a fost pus pentru prima dată la încercare de Hoffman, însă fără efect pe tabelă. La primul corner al oaspeților, ilfovenii au deschis scorul: o minge bâlbâită în careu a ajuns la Furtună, care a marcat din 11 metri, printr-o pădure de picioare.

Golul a căzut ca o adevărată lovitură de măciucă în moalele capului pentru gazde, care nu au reușit să reacționeze, iar Tunariul putea chiar să-și dubleze avantajul. În minutul 36, Roșu a scăpat singur în careu, dar a fost blocat in extremis de Răilean.

La pauză, staff-ul Olimpiei a mutat inspirat: au ieșit Hosu, Hoffman și Carpa, iar pe teren au intrat Mbala, Gergely și Raji. Jocul s-a schimbat treptat, iar după minutul 60 au început să apară și ocaziile. Moroz a avut un reflex incredibil în minutul 64 la șutul lui Ghazoini, iar Oanea a lovit transversala în minutul 68.

Presiunea gazdelor a crescut, iar în minutul 80 a venit și egalarea: la al șaptelea corner al meciului, Mbala a înscris cu o lovitură de cap din 6 metri după o centrare a lui Zsiga. Finalul a semănat cu un meci de box, în care ambele echipe au căutat lovitura decisivă, însă fără succes.

S-a terminat 1-1, un rezultat care nu ajută pe nimeni. Jucătorii ambelor echipe au căzut epuizați pe gazon, în timp ce publicul, de nota 10, a aplaudat efortul depus. Pentru CSM Olimpia rămâne speranța unei minuni în ultima etapă.Mai precis ai noștri să bată la Chiajna , Dumbrăvița să piardă acasă cu Afumați iar Șelimbăr să nu câștige acasă cu Bacău…Trebuie să recunoaștem însă că sunt mulți de ”DACĂ”…

Moment de reculegere în memoria lui Bathori II

Înaintea startului partidei s-a ținut un moment de reculegere în memoria fostului mare jucător al Olimpiei din anii ’70-’80, Iosif Bathori II, decedat sâmbătă dimineață, la vârsta de 74 de ani.

Caseta tehnică

CSM Olimpia Satu Mare – CS Tunari 1-1 (0-1)

Stadion: „Olimpia – Daniel Prodan” (Satu Mare)

Spectatori: 1.500

Au marcat: 0-1 Denis Furtună (24), 1-1 Kevin Mbala (80)

CSM Olimpia: Răilean – M. Marin, Ghazoini( Văsălie min 76), Copaci, Oanea (cpt.) – Panos( Zsiga 63), Donca, Vida, Hofman( Raji min 46) – Carpa (Gergely 46), Hosu (Mbala 46)

Rezerve: Karacsony – D. Todoran, Văsălie, Stăiculescu, C. Zamfir, Zsiga, Raji

Antrenor: Zoltan Ritli Antrenor secund Alexandru Botoș

CS Tunari: Moroz – Estacio Fajardo, Al. Stănică, Furtună, Vl. Tudorache – Luc. Ion, Bara, Vl. Badea – Mustacă, N. Roșu, Ad. Bălan

Rezerve: R. Ciubotariu, Breban – Panțîru, Dumitru, Vl. Filip, Ed. Moga, Cl. Dragu, Răducioiu

Antrenor: Paul Pîrvulescu

Arbitru: Gabriel Mihuleac (Iași)

Asistenți: Andrei Diaconu, Iulian Contofan (Iași)

Rezervă: Raul Sebastian Bădărău (Hunedoara)

Rezultatele etapei a 6-a din play out

Grupa A

Politehnica Iaşi – CS Gloria Bistrița 2-2

Camara 77, Farcaș 87 / Otega 12, Lehaire 53

Metalul Buzău – CSM Slatina 1-3

Robu 74 / Kudelkins 37 ag., Hernando 43, E. Pacionel 53

AFC ASA Târgu Mureş – Ceahlăul Piatra Neamţ 4-0

Magerușan 32, Avram 38, Bogdan 58, Trif 74

AFC Câmpulung Muscel – CS Dinamo Bucureşti 0-1

/ Cocoș 62

Etapa următoare (9 mai, ora 11): Ceahlăul – Buzău, CS Dinamo – Tg. Mureș, Slatina – Iași, Bistrița – Câmpulung.

Grupa B

CS Afumaţi – Concordia Chiajna 1-0

Zaina 85

FC Bacău – CSC Dumbrăviţa 1-0

Oasenegre 63

ACSM Reşiţa – CSC Şelimbăr 0-2

/ D. Benzar 5, Bucuroiu 62

CSM Olimpia Satu Mare – CS Tunari 1-1

Mbala 80 / Badea 24

Clasament grupa B

1.FC Bacău – 42 puncte

2.Concordia Chiajna – 40 puncte

3.CSM Reşiţa – 40 puncte

4.CS Afumaţi – 37 puncte

5.CSC Dumbrăviţa – 29 puncte

6.CSM Olimpia Satu Mare – 27 puncte

7.CSC Şelimbăr – 27 puncte

8.CS Tunari – 24 puncte

Etapa următoare (9 mai, ora 11): Chiajna – Satu Mare, Dumbrăvița – Afumați, Tunari – Reșița, Șelimbăr – Bacău.



