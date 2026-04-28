CSM Olimpia Satu Mare are în față unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului. Sâmbătă, de la ora 11:00, pe Stadionul Olimpia – Daniel Prodan, sătmărenii întâlnesc CS Tunari, într-un duel direct din play-out-ul Liga II.

Miza este clară: un rezultat pozitiv ar însemna un pas mare pentru continuarea luptei de salvare de la retrogradare. Înaintea etapei, CSM Olimpia ocupă locul 6, cu 26 de puncte, în timp ce Tunari vine imediat în spate, cu 23 de puncte.

Conducerea clubului a făcut un apel către suporteri și a decis să mențină un preț accesibil: toate biletele costă doar 10 lei, indiferent de sector. Tichetele pot fi cumpărate online, dar vor fi disponibile și la stadion în ziua meciului.

Mesajul este simplu: echipa are nevoie de sprijin din tribune. Se așteaptă o prezență numeroasă, iar atmosfera poate face diferența într-un joc atât de echilibrat.

“Biletele online pentru meciul din play-out de sâmbătă (11:00), pe teren propriu, împotriva formației sunt acum disponibile! În ziua meciului, biletele vor putea fi cumpărate și fizic, la stadion.

Toate biletele au preț unic de 10 lei și pot fi achiziționate pe: www.bilete-csmolimpia.ro

Într-un clasament strâns, unde fiecare punct contează, partida de sâmbătă poate cântări decisiv. Pentru CSM Olimpia, e genul de meci în care nu mai e loc de pași greșiți.



Programul etapei a 6-a

Sâmbătă, 2 mai, ora 11.00

CS Afumaţi – CS Concordia Chiajna

FC Bacău – CSC Dumbrăviţa

CSM Reşiţa – CSC Şelimbăr

CSM Olimpia Satu Mare – CS Tunari



CLASAMENT

1.Concordia Chiajna – 40 puncte

2.CSM Reşiţa – 40 puncte

3.FC Bacău – 39 puncte

4.CS Afumaţi – 34 puncte

5.CSC Dumbrăviţa – 29 puncte

6.CSM Olimpia Satu Mare – 26 puncte

7.CSC Şelimbăr – 24 puncte

8.CS Tunari – 23 puncte





