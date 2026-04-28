Tenis de masă





La doar 13 ani, Albert Czigler din Supur trăiește deja ritmul unui sportiv de performanță. Legitimat la ACS Armand Supur, tânărul sătmărean își construiește drumul prin muncă zilnică, disciplină și un program care lasă puțin loc pentru pauze.

În spatele fiecărei medalii stă un efort pe care puțini îl văd. Zilele lui Albert încep devreme, cu antrenamente fizice de la ora 6:00, continuă cu școala, apoi alte ore bune de pregătire la masă. Seara se încheie cu teme și o ultimă sesiune de antrenament. Fără timp pentru distracții obișnuite, relaxarea vine din lectură și odihnă, înainte de o nouă zi la fel de intensă.

Rezultatele nu au întârziat să apară. După aurul obținut la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar de la Satu Mare, Albert a urcat pe podium și la Bistrița, unde a câștigat medalia de bronz la faza națională a CSS-urilor. Programul său competițional continuă fără pauză: participă la turnee internaționale din circuitul WTT, cu opriri în Sarajevo și Spania, unde se duelează cu unii dintre cei mai buni juniori din lume.

Urmează apoi competiții importante în țară: faza națională a ONSS la Buzău (15–17 mai) și Campionatul Național U15 și U19 de la Odorheiu Secuiesc, programat la finalul lunii mai.

În spatele acestui parcurs este și implicarea directă a tatălui și antrenorului său, Anton Czigler, care subliniază importanța echilibrului: „Trebuie să gestionezi oboseala fizică și să rămâi conectat mental la fiecare detaliu”.

Finalul lunii mai are o semnificație aparte pentru Albert: pe 29 împlinește 14 ani, chiar în plină perioadă competițională. Poate veni și un nou rezultat important ca „dar” pentru această zi.

Povestea lui Albert Czigler este, dincolo de rezultate, despre seriozitate și perseverență. Un exemplu pentru sportul sătmărean și pentru orice tânăr care visează la performanță.



