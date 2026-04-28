Sportul Botiz pierde cu Dacia Medieș după ce a condus cu 2-0!

Etapa de weekend din Liga IV Satu Mare a adus câteva rezultate neașteptate, în special în meciurile liderilor. Dacia Medieșu Aurit și Crasna Moftin au dat lovitura în deplasare.La Botiz, gazdele au condus rapid cu 2–0, însă Dacia a revenit și s-a impus cu 3–2, rezultat care a schimbat și liderul în Seria A. Trupa lui Nelu Donca a început perfect și au condus cu 2–0 după primele 15 minute, prin golurile lui Darius Ionaș și Forgács Alex. Oaspeții au revenit însă până la pauză , Fiscușan a redus rapid din diferență , 2-1 în minutul 18 și au egalat înainte de pauză prin Iuliu Varga, minutul 44. Tot Iulia Varga a marcat golul decisiv pentru victoria celor de la Dacia, scor 3–2, în minutul 75. Un meci frumos cu un ritm bun și în care gazdele au irosit un penalty la scorul de 2-1, prin Aranyos.Voinţa Lázuri a profitat și a urcat pe primul loc după un categoric 10–0 cu Înfrăţirea Tarna Mare .În play-off-ul Seriei B, Crasna Moftin a câștigat cu 3–2 pe terenul liderului Fröhlich Foieni și este singura echipă cu punctaj maxim în această fază. Recolta Sanislău s-a apropiat la un punct de primul loc după victoria cu Șvabii din Cămin.În play-out, Victoria Petrești are două din două victorii, iar Cetate 800 Ardud a obținut primul succes.Rezultate – Liga IV, Seria AVoinţa Lázuri – Înfrăţirea Tarna 10–0Voinţa Turț – Victoria Apa 3–3Sportul Botiz – Dacia Medieșu Aurit 2–3Rezultate – Liga IV, Seria B, Play-offSomeşul Oar – Kneho Urziceni 5–1Fröhlich Foieni – Crasna Moftin 2–3Real Andrid – Fortuna Căpleni 2–1Genci 2006 – Ciumeşti 6–0Recolta Sanislău – Schwaben Cămin 3–1Rezultate – Liga IV, Seria B, Play-outCetate 800 Ardud – Vulturii Santău 3–2Unirea Pişcolt – Victoria Petrești 1–4Clasament Liga IV – Seria A1.Voinţa Lázuri – 252.Sportul Botiz – 233. Victoria Apa – 204.Recolta II Dorolț – 165.Dacia Medieș – 146.Voinţa Turț– 107.Înfrăţirea Tarna Mare– 9Clasament Liga IV – Seria B, Play-off1.Fröhlich Foieni – 362.Recolta Sanislău – 353.Crasna Moftin – 284.Fortuna Căpleni – 285.Real Andrid – 236. Genci 2006 – 227.Someşul Oar – 228.Schwaben Cămin – 229.Kneho Urziceni – 1810.Ciumeşti – 12Clasament Liga IV – Seria B, Play-out1.Victoria Petrești – 62.Cetate 800 Ardud – 33.Vulturii Santău – 1