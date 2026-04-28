Un proiect cu dedicație, de la ANAF

Printre moțiuni și crize ba politice, ba de combustibili, fără să fie băgată-n seamă de români a trecut, mai ceva ca un petrolier chinez prin strâmtoarea Ormuz, următoarea ştire … cum că Agenția Națională de Administrare Fiscală vine cu un proiect care, pe scurt, transformă amintirile financiare în probă oficială. Mai precis , dacă nu poți explica de unde ai banii, statul ar putea reține 70% din sumă, plus accesorii.

Măsura vizează veniturile fără sursă identificată și extinde rolul Direcției de antifraudă, care ar putea stabili direct impozitul în astfel de situații. Tradus liber: „dacă nu ai hârtie, povestea nu ține loc de document”.

Aviz amatorilor de petreceri cu „dedicații fără număr”, închirieri „pe ochi frumoși” sau tranzacții rezolvate dintr-o strângere de mână și un „ne auzim noi”: epoca în care banii circulau fără urme devine tot mai puțin prietenoasă.

În noul context, bonul fiscal nu mai e un moft, ci o formă de liniște. Iar întrebarea „de unde sunt banii?” nu mai este doar retorică, ci una care poate costa serios. Promitem să revenim, pe larg, cu subiectul și proiectul ... ANAF.



