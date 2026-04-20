Primăvara pe două roți… dar cu capul pe umeri

A venit primăvara, au înflorit copacii și, inevitabil, au apărut și bicicliștii în trafic. Mulți bicicliști, pe lângă trotinetiști…Mai ales acum, când benzina și motorina au devenit aproape obiecte de lux, bicicleta pare soluția ideală. Și chiar este , dar cu o mică condiție: să nu uităm regulile de bun-simț.

Pentru că, surpriză, nu e suficient să ai două roți și chef de pedalat ca să devii automat stăpânul șoselei. Telefonul nu e coechipier de drum , poate sta liniștit pe silent. Căștile? Mai bine le lăsăm pentru parc sau pentru acasă. În trafic, auzul face cât o frână bună.

Și ajungem la piesa de rezistență, motivul acestei burse…trecerea de pietoni. Da, acel loc misterios din oraș, destinat , incredibil! , pietonilor. Nu bicicliștilor în plină viteză, nu slalomului printre oameni, nu sprintului final pe două roți.

Indicatorul din imagine nu e decor urban și nici sugestie artistică. Mesajul e simplu: cobori de pe bicicletă și traversezi ca pieton. Atât. Nu e negociabil, nu e opțional, nu e „merge și așa”. Nu de alta, dar să nu-ți iei niște claxoane cu sfinți cu tot de la șoferii care s-ar putea și ei să vorbească la telefon…

Așa că, dragi bicicliști din Satu Mare, dacă tot ne bucurăm de vreme bună și de economie la combustibil, hai să ne bucurăm și de puțină responsabilitate.

Pentru că, până la urmă, trecerea de pietoni trebuie să rămână… trecere de pietoni. Nu pistă de lansare.