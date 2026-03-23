Întâlnire tensionată după ce peste 150 de hectare de teren au fost afectate de flăcări

În urma incendiului de vegetație izbucnit recent în localitatea Racșa, care a afectat o suprafață de peste 150 de hectare, prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a convocat o întâlnire de urgență cu fermierii și proprietarii terenurilor afectate, desfășurată la sediul primăriei din comună.

La discuții au participat și subprefectul Ioan Tibil, primarul Toma Betea, precum și reprezentanți ai instituțiilor implicate, printre care Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare, Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și Garda Națională de Mediu.

Pagube extinse și intervenție dificilă

Incendiul s-a manifestat pe o suprafață extinsă, afectând în principal pășuni, dar și zone de fond forestier. Intervenția pentru stingerea focarelor a fost una de durată și complexă, necesitând mobilizarea unor resurse importante, atât umane, cât și materiale.

Autoritățile au subliniat gravitatea situației, în contextul în care astfel de incendii pot scăpa rapid de sub control și pot produce pagube semnificative.

Avertisment dur pentru proprietarii de terenuri

În cadrul întâlnirii, reprezentanții instituțiilor au explicat în detaliu obligațiile legale ale proprietarilor și utilizatorilor de terenuri, atrăgând atenția că arderea miriștilor și a vegetației uscate este strict interzisă. Astfel de fapte pot fi sancționate nu doar contravențional, ci pot atrage și răspundere civilă sau penală, în funcție de consecințe.

De asemenea, fermierii au fost avertizați că astfel de incidente pot avea efecte directe asupra subvențiilor acordate prin APIA, existând riscul reducerii sau chiar suspendării plăților.

Ancheta este în desfășurare

În prezent, în cazul incendiului de la Racșa a fost deschis un dosar penal in rem, iar autoritățile desfășoară verificări pentru identificarea persoanelor responsabile și evaluarea pagubelor produse.

Întâlnirea a oferit și un cadru de dialog între cetățeni și autorități, fiind discutate și alte probleme administrative, de la gestionarea pășunilor și obținerea subvențiilor, până la eliberarea titlurilor de proprietate și gestionarea deșeurilor.

Mesaj ferm din partea prefectului

Prefectul Altfatter Tamás a transmis un mesaj clar de responsabilitate, subliniind că astfel de practici, deși uneori considerate obișnuite, pot avea consecințe grave asupra mediului, proprietăților și chiar asupra vieților omenești.

Acesta a insistat asupra importanței prevenirii și respectării legii, arătând că instituțiile statului vor continua controalele și vor aplica sancțiuni acolo unde este cazul, dar că responsabilitatea aparține întregii comunități.