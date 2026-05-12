Colegiul Național „Ioan Slavici” a devenit, marți, 12 mai 2026, gazda unei adevărate sărbători dedicate educației, performanței și spiritului de comunitate. Elevii, profesorii și invitații instituției au participat la o serie amplă de activități educative, culturale, sportive și interactive, organizate cu ocazia Zilei Colegiului.

Evenimentul a reunit întreaga comunitate școlară într-o atmosferă plină de energie, creativitate și entuziasm, punând în valoare atât rezultatele academice ale elevilor, cât și implicarea acestora în proiecte inovatoare și activități extracurriculare.

Deschiderea oficială și premierea olimpicilor

Manifestările au debutat la ora 09:00, în sala festivă a colegiului, prin deschiderea oficială susținută de directorul instituției, prof. dr. Alina Dragoș. La eveniment au participat reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, oficialități locale și invitați ai comunității educaționale.





Unul dintre cele mai importante momente ale zilei l-a reprezentat festivitatea de premiere a elevilor olimpici și a profesorilor coordonatori, organizată în semn de apreciere pentru performanțele obținute la competițiile școlare și pentru rezultatele academice remarcabile.

Festivitatea a fost coordonată de directorul Alina Dragoș și directorul adjunct, prof. Nicoleta Pițig. Tot în cursul dimineții, în amfiteatrul instituției, a avut loc un interviu televizat cu elevii olimpici ai colegiului.

Laboratoare interactive și proiecte inovatoare

Programul zilei a inclus numeroase activități dedicate științei, tehnologiei și creativității. Elevii și profesorii au prezentat laboratoare de informatică, fizică, chimie și biologie, unde participanții au asistat la experimente interactive și demonstrații practice.

Printre atracțiile evenimentului s-au numărat prezentarea laboratorului SmartLab 2, proiectul „EcoPantof”, demonstrațiile din cadrul concursului NextLab.tech, experiențele digitale interactive realizate cu mascota colegiului, precum și activitățile de robotică și inovație organizate de echipa StarTech.





De asemenea, elevii au participat la ateliere de educație media, gândire critică, actorie, matematică interactivă și jocuri socio-educative.

Expoziții, cultură și activități artistice

Ziua colegiului a inclus și expoziții de arte plastice, proiecte multimedia, prezentări culturale și cercuri de lectură dedicate literaturii și culturii europene.

În curtea instituției au fost organizate activități artistice în aer liber, printre care pictură pe față, expoziții ale absolvenților și standuri cu preparate culinare realizate de elevi și profesori.

Un moment aparte l-a constituit expoziția de lucrări realizate în cadrul concursului „Ioan Slavici – clasicul moralist”, dedicată creației artistice și valorilor culturale promovate de instituție.

Competiții sportive și momente de relaxare

Programul a fost completat de competiții sportive și ateliere interactive desfășurate în baza sportivă și în sălile de sport ale colegiului.

Elevii au participat la meciuri de fotbal, concursuri de baschet, badminton și streetball, campionate de șah și tenis de masă, precum și la ateliere de îndemânare și jocuri sportive.





Manifestările s-au încheiat cu tradiționalul meci de fotbal dintre selecționata profesorilor și cea a elevilor claselor a XII-a, moment care a adus voie bună și aplauze din partea celor prezenți.

O zi dedicată comunității școlare

Prin diversitatea activităților organizate, Ziua Colegiului Național „Ioan Slavici” a evidențiat performanța, creativitatea și spiritul de comunitate care definesc instituția de învățământ.

Evenimentul a reunit elevi, profesori, părinți și invitați într-o atmosferă dedicată educației, colaborării și promovării valorilor academice și culturale.