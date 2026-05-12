Reînscrierile încep din 18 mai, iar dosarele pentru noii copii vor putea fi depuse până în 4 iunie

Viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș, a anunțat publicarea calendarului de reînscriere și înscriere a copiilor la creșele din municipiu pentru anul școlar 2026–2027.

Potrivit informațiilor transmise de administrația locală și de Unitatea de Învățământ Creșa Satu Mare, procesul de înscriere se va desfășura în mai multe etape, iar părinții vor avea posibilitatea de a depune dosarele atât fizic, cât și online.

Reînscrierile au loc între 18 și 22 mai

Procesul începe cu etapa de reînscriere a copiilor antepreșcolari care frecventează deja creșele și care nu împlinesc vârsta de 3 ani până la data de 31 decembrie 2026.

Reînscrierile se vor desfășura în perioada 18–22 mai 2026, direct la sediile creșelor.

Procedura este realizată în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației nr. 4018/2024 privind metodologia-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar și servicii de educație timpurie complementare.

Înscrierile pentru noii copii, între 25 mai și 4 iunie

Înscrierea copiilor de vârstă antepreșcolară la creșele din municipiul Satu Mare se va desfășura în perioada 25 mai – 4 iunie 2026.

Dosarele vor putea fi depuse la sediul Unității de Învățământ Creșa Satu Mare, situat pe strada Wolfenbüttel nr. 8–10.

Programul pentru depunerea documentelor este:

de luni până joi, între orele 09.00 – 15.00;

vineri, între orele 09.00 – 12.00.

Dosarele pot fi trimise și online

Reprezentanții Creșei Satu Mare au anunțat că documentele pot fi transmise și online, la adresa de e-mail dmc@primariasm.ro .

După verificarea documentelor, solicitantul va primi un e-mail de confirmare privind înregistrarea dosarului și numărul atribuit acestuia.

Opțiunea de transmitere online este disponibilă exclusiv familiilor căsătorite sau mamelor singure care au custodia exclusivă a copilului.

Listele cu dosarele aprobate vor fi afișate din 15 iunie

Începând cu data de 15 iunie 2026, la sediile creșelor vor fi afișate listele privind dosarele aprobate, pe baza numărului de înregistrare atribuit la înscriere.

Părinții copiilor admiși vor trebui să confirme menținerea locului obținut în perioada 1–2 septembrie 2026.

În caz contrar, locurile vor fi redistribuite copiilor aflați pe lista de așteptare.

Cine poate beneficia de serviciile creșelor

Pot beneficia de serviciile creșelor copiii cu vârste:

între 12 și 36 de luni, în cazul Creșei „Mica Sirenă”;

între 18 și 36 de luni, în cazul celorlalte creșe.

Condiția este ca părinții sau reprezentanții legali să aibă domiciliul sau reședința în municipiul Satu Mare, iar copiii să fie apți medical pentru frecventarea colectivității.

Documentele necesare pentru înscriere

Dosarul de înscriere trebuie să conțină mai multe documente, printre care:

cererea de înscriere și declarația pe proprie răspundere;

certificatul de naștere al copilului;

actele de identitate ale părinților;

adeverințe de la locul de muncă;

documente privind situațiile speciale, dacă este cazul;

adeverință medicală și fișa de vaccinări.

După aprobarea solicitării, înainte de începerea frecventării creșei, dosarul va trebui completat cu:

aviz epidemiologic;

examen coproparazitologic cu rezultat negativ;

exudat faringian cu rezultat negativ.

Cele șapte creșe din municipiul Satu Mare

În municipiul Satu Mare funcționează șapte creșe:

Creșa „Țara Minunilor”;

Creșa „Punguța cu doi bani”;

Creșa „Harap Alb”;

Creșa „Albă ca Zăpada”;

Creșa „Mica Sirenă”;

Creșa „Degețica”;

Creșa „Grădina fermecată”.

Unele dintre acestea dispun și de grupe cu predare în limba maghiară.

Cristina Tămășan-Ilieș: „Îi încurajăm pe părinți să se informeze din timp”

Viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș, îi îndeamnă pe părinți să consulte din timp calendarul și procedura de înscriere.

Informații suplimentare privind procesul de înscriere și documentele necesare pot fi consultate pe site-ul oficial al Unității de Învățământ Creșa Satu Mare: Creșa Satu Mare – informații și procedură de înscriere