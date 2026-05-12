Un șofer nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de mașina din față

Trei autoturisme au fost implicate într-un accident rutier produs pe strada Lucian Blaga din municipiul Satu Mare, în urma unei coliziuni în lanț provocate, potrivit primelor verificări, de nepăstrarea distanței regulamentare în trafic.

Conform informațiilor furnizate de polițiști, un bărbat de 53 de ani, din municipiul Satu Mare, aflat la volanul unui autoturism, nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de vehiculul care circula în fața sa.

Autoturismul lovit era condus de un bărbat de 55 de ani, din localitatea Viile Satu Mare.

Impact în lanț între cele trei vehicule

În urma impactului, mașina condusă de bărbatul de 55 de ani a fost proiectată într-un alt autoturism aflat în fața sa.





Cel de-al treilea vehicul era condus de o femeie de 52 de ani, tot din localitatea Viile Satu Mare.

Din fericire, evenimentul rutier nu s-a soldat cu victime.

Șoferii au fost testați cu aparatul etilotest

Toți conducătorii auto implicați în accident au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii urmează să dispună măsurile legale care se impun în acest caz, conform prevederilor în vigoare.



