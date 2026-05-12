Polițiștii au urmărit aproape 20 de kilometri un autoturism încărcat cu 55.000 de țigarete fără timbru fiscal

Judecătoria Satu Mare a dispus, în data de 11 mai 2026, începerea judecății într-un dosar de contrabandă calificată în care sunt inculpați doi soți din județul Satu Mare, acuzați că au transportat ilegal o cantitate importantă de țigări și au încercat să scape de polițiști în urma unei urmăriri rutiere desfășurate pe mai multe drumuri din județ.

Potrivit anchetatorilor, incidentul s-a petrecut în seara zilei de 27 aprilie 2023.

Urmărire pe aproape 20 de kilometri

Conform datelor din dosar, polițiștii au interceptat într-o localitate din județul Satu Mare un autoturism Dacia Duster condus de bărbat, în care s-ar fi aflat aproximativ 55.000 de țigarete provenite din contrabandă.

Deși oamenii legii i-au făcut semn să oprească, șoferul ar fi accelerat și și-ar fi continuat deplasarea spre o altă localitate din județ, fiind urmărit de echipajele de poliție pe o distanță de aproximativ 19 kilometri.

Anchetatorii susțin că urmărirea a durat în jur de 15 minute.

Soția ar fi încercat să îngreuneze intervenția polițiștilor

În timpul urmăririi, în trafic ar fi intervenit și soția bărbatului, aflată la volanul unui autoturism VW Touareg.

Potrivit procurorilor, femeia ar fi încercat în repetate rânduri să se interpună între autospeciala poliției și autoturismul încărcat cu țigări, îngreunând astfel intervenția echipajelor.

În cele din urmă, autoturismul urmărit a fost oprit într-o localitate din județul Satu Mare.

Conform anchetatorilor, bărbatul le-ar fi declarat polițiștilor că transportă „șase cutii de țigări”.

Prejudiciu de aproape 50.000 de lei

În urma verificărilor efectuate de oamenii legii, în vehicul au fost descoperite 55.000 de fire de țigarete fără timbru fiscal românesc.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la aproximativ 49.692 de lei, sumă care, potrivit dosarului, nu a fost recuperată.

Anchetatorii au ridicat mai multe probe materiale, inclusiv urme papilare de pe colete și date extrase din telefoanele mobile folosite de cei doi inculpați.

Explicațiile oferite de cei doi inculpați

În declarațiile date în fața anchetatorilor, bărbatul a susținut că ar fi acceptat transportul în schimbul unei sume de bani primite pentru fiecare bax transportat, motivând că avea nevoie de venituri suplimentare.

Acesta a afirmat că nu a oprit la semnalele poliției din cauza stării de panică, a adrenalinei și a confuziei create în timpul urmăririi.

La rândul său, femeia a declarat că s-a panicat în momentul în care și-a văzut soțul urmărit în trafic și că ar fi încercat doar să afle ce se întâmplă.

Aceasta a negat că ar fi știut despre transportul ilegal de țigări sau că ar fi recunoscut autospeciala de poliție.

Instanța a dispus începerea judecății

Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Satu Mare a constatat legalitatea administrării probelor și a dispus începerea judecății în acest dosar.

Cei doi soți vor fi judecați pentru contrabandă calificată, cauza urmând să intre în faza de fond a procesului.