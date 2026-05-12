În cursul nopții trecute, pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Negrești-Oaș au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească și la mai mulți baloți de fân, în localitatea Racșa Vii.





Apelul de urgență a fost primit în jurul orei 23:30, iar pentru gestionarea operativă a situației au fost mobilizate două autospeciale stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj de prim ajutor. În sprijinul forțelor profesioniste de intervenție a fost alertat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Racșa.





La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la aproximativ 50 de baloți de paie. Din fericire, nu au existat victime, iar flăcările nu au pus în pericol locuințele și construcțiile învecinate.

Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, intervenția fiind una de durată, din cauza cantității mari de materiale combustibile. Incendiul a fost lichidat în jurul orei 02:30.





În urma evenimentului au ars aproximativ 50 de baloți de paie și au fost afectați 10 pomi fructiferi.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, cauza probabilă de producere a incendiului a fost un trăsnet.

Reamintim cetățenilor faptul că, pe timpul manifestării fenomenelor meteorologice periculoase, este important să respecte recomandările autorităților și să evite depozitarea materialelor combustibile în apropierea construcțiilor, pentru limitarea riscului de propagare a incendiilor.