281 de voturi „pentru” moțiunea de cenzură îl plasează pe premier în rândul celor opt șefi de guvern înlăturați prin această procedură

Parlamentul României a decis marți demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, după adoptarea moțiunii de cenzură cu un scor categoric: 281 de voturi „pentru”, doar 4 „împotrivă” și 3 voturi anulate. Este unul dintre cele mai clare și puternice voturi din istoria politică postdecembristă.

Un vot covârșitor și fără echivoc

Din totalul de 288 de voturi exprimate, majoritatea zdrobitoare în favoarea moțiunii confirmă o ruptură politică majoră. Procesul de numărare a voturilor a fost reluat pentru verificare, însă rezultatul final a rămas neschimbat, consolidând caracterul istoric al deciziei.





Prin acest vot, Guvernul Ilie Bolojan își încheie mandatul, devenind al optulea executiv demis prin moțiune de cenzură în România post-1989.

Aproape de recordul absolut

Scorul obținut se apropie de cel înregistrat în 2021, când guvernul condus de Florin Cîțu a fost demis tot cu 281 de voturi. Diferența notabilă este că atunci nu a existat niciun vot împotrivă, în timp ce actualul vot a consemnat patru.





O serie de momente-cheie în politica românească

Căderea Guvernului Bolojan se înscrie într-o listă de episoade importante din istoria recentă a României, alături de alți premieri demiși prin moțiune de cenzură:

Emil Boc (2009) – primul guvern demis prin această procedură

Mihai Răzvan Ungureanu (2012) – cel mai scurt mandat, de doar 78 de zile

Sorin Grindeanu (2017) – demis de propriul partid

Viorica Dăncilă (2019) – înlăturată de o largă coaliție a opoziției

Ludovic Orban (2020) – demis după asumarea răspunderii

Florin Cîțu (2021) – record de voturi pentru demitere

Ilie Bolojan (2026) – demis într-un vot covârșitor

Un nou capitol politic

Demiterea Guvernului deschide o nouă etapă în scena politică românească, în care negocierile pentru formarea unui nou executiv devin inevitabile. Votul masiv din Parlament reflectă nu doar o decizie politică punctuală, ci și o repoziționare semnificativă a forțelor politice.