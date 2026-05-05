Un bărbat de aproximativ 45 de ani a fost transportat la spital după intervenția echipajelor de salvare

Un accident rutier s-a produs marți în municipiul Satu Mare, pe strada Păuleștiului, unde un autoturism a părăsit partea carosabilă și a intrat într-un spațiu comercial.

Intervenție rapidă a pompierilor

În urma impactului, o persoană a rămas blocată în interiorul vehiculului, fiind necesară intervenția de urgență a pompierilor. La fața locului au fost mobilizate echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare, care au acționat cu o autospecială de stingere echipată cu modul de descarcerare, alături de un echipaj de prim ajutor.





Victima, extrasă în siguranță

Salvatorii au intervenit prompt pentru extragerea victimei – un bărbat în vârstă de aproximativ 45 de ani – reușind să îl scoată în siguranță din autoturism. Acesta a fost predat echipajelor medicale pentru evaluare.

Transport la spital pentru îngrijiri

După acordarea primului ajutor la fața locului, bărbatul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Satu Mare pentru investigații suplimentare și îngrijiri de specialitate.

Cauza accidentului, în curs de stabilire

Intervenția s-a desfășurat în condiții de siguranță, iar autoritățile competente urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.



