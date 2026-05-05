INCIDENT. Accident pe strada Ștefan cel Mare: șofer plecat de la locul faptei, identificat ulterior de polițiști

Locale 05.05.2026 14:35
O femeie a fost rănită, iar unul dintre conducători consumase alcool

Un eveniment rutier a avut loc în data de 4 aprilie, la ora 16:26, pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Satu Mare, fiind semnalat polițiștilor prin apel de urgență.

Coliziune în zona unei treceri de pietoni

Din primele cercetări, polițiștii rutieri au stabilit că un bărbat de 72 de ani, din localitatea Micula, aflat la volanul unui autoturism, a intrat în coliziune cu un triciclu electric condus de un bărbat de 61 de ani din Satu Mare. Incidentul s-a produs în zona unei treceri de pietoni marcate și semnalizate corespunzător, însă conducătorul triciclului nu beneficia de prioritatea specifică pietonilor.

Șoferul a părăsit locul accidentului

Imediat după impact, conducătorul autoturismului a părăsit locul producerii accidentului, fiind ulterior identificat de polițiști pe strada Ceahlăului.

Victimă transportată la spital

În urma coliziunii, o femeie de 62 de ani, pasageră în triciclul electric, a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Alcool depistat la unul dintre conducători

Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilotest. În cazul bărbatului de 61 de ani, rezultatul a indicat o concentrație de 0,33 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ancheta continuă

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

