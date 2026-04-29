Sătmăreanca își exprimă public recunoștința pentru profesionalismul și implicarea salvatoare a medicilor de la UPU și Ginecologie

Există momente în care viața se reduce la clipe, decizii rapide și mâini sigure. Pentru sătmăreanca Ramona Costin , un episod medical critic a însemnat trecerea printr-o încercare profundă, în care speranța a depins de profesionalismul celor din jur.

Într-un context tensionat și imprevizibil, fiecare secundă a contat, iar intervenția promptă a personalului medical a făcut diferența între teamă și salvare.

Profesionalismul care schimbă destine

Ramona Costin își exprimă public recunoștința față de echipele Secțiilor UPU și Ginecologie din cadrul Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, evidențiind modul exemplar în care cadrele medicale au acționat: cu calm, siguranță și o pregătire profesională remarcabilă.

În relatarea sa, sunt subliniate nu doar competența și eficiența actului medical, ci și umanitatea celor care au fost alături de ea în cele mai dificile momente.

O echipă coordonată de decizii salvatoare

Un gând special de mulțumire este adresat personalului Secției de Ginecologie, precum și echipei de medici coordonată de doamna doctor Viorica Varodi, pentru intervenția decisivă, pentru claritatea deciziilor medicale și pentru implicarea totală în gestionarea situației.





Pacienta subliniază că modul în care echipa a acționat a fost esențial pentru deznodământul fericit al cazului.

Dincolo de medicină: empatie, calm și încredere

În astfel de situații, nu doar tratamentul contează, ci și felul în care pacientul este privit, ascultat și sprijinit. Pentru Ramona Costin, această experiență a însemnat întâlnirea cu oameni dedicați, care au reușit să ofere nu doar îngrijire medicală, ci și liniște într-un moment de vulnerabilitate maximă.

Un mesaj de recunoștință care rămâne

„Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru mine. Datorită vouă, astăzi sunt aici. Respect și recunoștință pentru munca și dedicarea voastră.”

Un mesaj simplu, dar profund, care surprinde esența unei povești despre viață, profesionalism și oameni care, prin ceea ce fac, salvează mai mult decât un pacient — salvează o poveste de viață.