Ceremonial militar, slujbe de pomenire și mesaje de recunoștință pentru veteranii de război la Cimitirul Greco-catolic din municipiul Satu Mare

Miercuri, 29 aprilie, municipiul Satu Mare a găzduit ceremonialul militar dedicat Zilei Veteranilor de Război, o zi de profundă încărcătură emoțională și istorică, în care comunitatea și oficialitățile locale au adus un omagiu celor care au luptat pentru libertatea și integritatea României. Evenimentul s-a desfășurat în Cimitirul Greco-catolic, într-un cadru solemn, marcat de reculegere și recunoștință.

Omagiu adus eroilor înhumați la Satu Mare

În cadrul ceremoniei au fost săvârșite slujbe de pomenire și au fost depuse coroane și jerbe omagiale la mormintele veteranilor de război general Victor Popescu și general (brg.) Gheorghe Săveanu.

La eveniment au participat prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, vicepreședintele Consiliului Județean, Cătălin Filip, viceprimarii municipiului Satuy Mare, Cristina Tămășan Ilieș și Raul Băbțan, alături de reprezentanți ai instituțiilor locale și județene.

Mesaj de recunoștință și memorie vie

În cadrul ceremoniei, prefectul Altfatter Tamás a transmis un mesaj puternic de recunoștință față de veteranii de război, subliniind sacrificiul acestora pentru independența, suveranitatea și integritatea României.

„Avem un loc pe care să-l numim acasă datorită celor care, prin curaj și sacrificiu, au apărat tot ce ne aparține și tot ce iubim”, a transmis prefectul, evocând nu doar eroii de pe front, ci și invalizii și văduvele de război, purtători ai unor suferințe adânci.

Mesajul a evidențiat și datoria morală a societății de a păstra vie memoria acestor oameni și de a transmite mai departe lecțiile lor de patriotism, onoare și sacrificiu.

Instituțiile județene și locale, unite în omagiu

Consiliul Județean Satu Mare a fost reprezentat de vicepreședintele Cătălin Filip, care a depus o coroană de flori în semn de respect pentru veterani.

Instituția a transmis un mesaj de recunoștință pentru toți cei care au luptat pentru ca generațiile actuale să trăiască în libertate.

La rândul său, Primăria municipiului Satu Mare, prin viceprimarrii Cristina Tămășan Ilieș și Raul Băbțan, a adus un omagiu eroilor, subliniind importanța păstrării memoriei acestora și recunoștința pentru pacea de astăzi.

Libertatea – un dar câștigat prin sacrificiu

În mesajele transmise cu acest prilej s-a evidențiat ideea fundamentală că libertatea de astăzi este rezultatul curajului și sacrificiului celor care au purtat războaiele în numele idealurilor naționale.

S-a vorbit despre responsabilitatea generațiilor actuale de a nu uita niciodată numele și faptele eroilor și de a transmite mai departe respectul pentru aceștia.

Recunoștință veșnică pentru veteranii României

„La mulți ani tuturor veteranilor României! Glorie și recunoștință eroilor!”, a fost mesajul care a încheiat ceremonia, într-o atmosferă de profund respect și emoție.

Ziua Veteranilor de Război rămâne astfel un moment de conștientizare colectivă, în care trecutul este onorat, iar sacrificiul este transformat în memorie vie și datorie morală față de istorie.