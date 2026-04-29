Evenimentele au avut loc la Carei și Bătarci, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte

Coliziune pe bulevardul 25 Octombrie din Carei

La data de 28 aprilie, în jurul orei 09:30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Carei au fost sesizați prin apel la 112 despre producerea unui accident rutier pe bulevardul 25 Octombrie.

Din primele verificări, s-a stabilit că un bărbat de 66 de ani, din Carei, aflat la volanul unui autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzător la efectuarea unui viraj spre stânga, intrând în coliziune cu un alt autoturism, condus regulamentar din sens opus de un bărbat de 39 de ani, din Sanislău.

În urma impactului, o femeie de 44 de ani, pasageră în cel de-al doilea autoturism, a suferit vătămări corporale ușoare și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

Minoră rănită într-un accident la Bătarci

În aceeași zi, la ora 18:22, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Negrești-Oaș au intervenit la un alt accident rutier, produs pe strada Pădurii, în localitatea Bătarci.

Potrivit primelor cercetări, o minoră de 15 ani, care se deplasa cu bicicleta pe strada Ulița Satului, nu ar fi respectat semnificația indicatorului „STOP” la intersecția cu strada Pădurii, pătrunzând în intersecție și intrând în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 67 de ani, din aceeași localitate.

În urma impactului, adolescenta a suferit răni ușoare și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Și în acest caz, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.

Apel la responsabilitate în trafic

Cele două evenimente readuc în atenție importanța respectării regulilor de circulație, atât de către conducătorii auto, cât și de către ceilalți participanți la trafic.

Prudența, atenția și respectarea semnalizării rutiere pot face diferența între un drum sigur și un accident.