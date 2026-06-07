Minoră de 14 ani din Borlești, căutată de polițiști după ce a plecat de acasă

Locale 07.06.2026 13:02
Minoră de 14 ani din Borlești, căutată de polițiști după ce a plecat de acasă


Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare desfășoară verificări pentru găsirea unei minore în vârstă de 14 ani, care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Satu Mare, la data de 7 iunie, oamenii legii au fost sesizați cu privire la dispariția Cătălinei-Maria Negruț din localitatea Borlești. Minora a părăsit locuința familiei, iar de atunci nu a mai putut fi contactată.

Semnalmentele fetei sunt: aproximativ 1,70 metri înălțime, circa 50 de kilograme, ochi căprui și păr șaten, având două șuvițe roșcate în partea din față.

La momentul dispariției, aceasta purta blugi albaștri și pantofi sport de culoare neagră.

Polițiștii solicită sprijinul cetățenilor pentru găsirea minorei. Persoanele care dețin informații ce pot ajuta la identificarea locului în care se află sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Autoritățile continuă căutările și verificările specifice în vederea găsirii fetei și readucerii acesteia în siguranță la domiciliu.

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