IMPRUDENȚĂ. Biciclist băut, rănit după ce a ignorat STOP-ul

Un bărbat de 57 de ani a fost transportat la spital după ce a intrat cu bicicleta într-un autoturism care circula regulamentar, în municipiul Carei.

Nerespectarea regulilor de circulație a dus la producerea unui accident rutier, joi după-amiază, în municipiul Carei. Un biciclist a fost rănit după ce a pătruns într-o intersecție fără să oprească la indicatorul „STOP”, intrând în coliziune cu un autoturism.

A intrat în intersecție fără să acorde prioritate

Accidentul s-a produs la intersecția străzilor Cimitirului și Viilor. Din primele verificări ale polițiștilor rutieri, un bărbat de 57 de ani, din localitatea Căuaș, care se deplasa cu bicicleta, nu ar fi respectat semnificația indicatorului „STOP”, pătrunzând în intersecție în fața unui autoturism condus regulamentar de un tânăr de 19 ani, din Pișcolt.

Impactul a fost inevitabil, iar biciclistul a suferit mai multe leziuni, fiind transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Biciclistul consumase alcool

Atât șoferul autoturismului, cât și biciclistul au fost testați cu aparatul etilotest. În cazul conducătorului auto rezultatul a fost negativ, însă biciclistul avea o concentrație de 0,14 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul.