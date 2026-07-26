Neatenția în trafic este principala ipoteză luată în calcul de polițiști, după accidentul produs pe DN 19A, în localitatea Supuru de Jos.

O femeie în vârstă de 50 de ani a ajuns la spital în urma unui accident rutier produs pe Drumul Național 19A, în localitatea Supuru de Jos. Evenimentul s-a petrecut în după-amiaza zilei de 23 iulie, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs coliziunea.

Impact provocat de nepăstrarea distanței

Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, un bărbat de 37 de ani, din municipiul Satu Mare, aflat la volanul unui ansamblu de vehicule format dintr-o autoutilitară și o semiremorcă, nu ar fi păstrat distanța regulamentară față de autoturismul care circula în fața sa.

În urma impactului, autoturismul condus de un bărbat de 58 de ani, din județul Sălaj, a fost avariat, iar o femeie de 50 de ani, pasageră în mașină, a suferit răni și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferii nu consumaseră alcool

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au deschis un dosar de cercetare și continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului.