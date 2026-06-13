Deputatul Mircea Govor: „PSD Bistrița-Năsăud deschide un nou capitol sub conducerea lui Bogdan Ivan”

Locale 13.06.2026 20:29
Deputatul Mircea Govor: „PSD Bistrița-Năsăud deschide un nou capitol sub conducerea lui Bogdan Ivan”


Președintele PSD Satu Mare și deputatul Mircea Govor a participat, în 12 iunie, la Conferința Județeană de Alegeri a PSD Bistrița-Năsăud, eveniment în cadrul căruia Bogdan Ivan a fost ales în funcția de președinte al organizației județene.

În mesajul transmis după conferință, Mircea Govor a descris momentul drept începutul unei noi etape pentru PSD Bistrița-Năsăud, subliniind maturitatea organizației și capacitatea acesteia de a asigura continuitatea proiectelor și a valorilor construite de-a lungul timpului.

„Conferința a marcat începutul unei noi etape pentru PSD Bistrița-Năsăud, într-un climat de respect, responsabilitate și continuitate. Sunt momente care arată maturitatea unei organizații și capacitatea ei de a merge mai departe, păstrând ceea ce a construit și pregătind noi obiective pentru viitor”, a declarat liderul PSD Satu Mare.

Mircea Govor l-a felicitat pe noul președinte, Bogdan Ivan, pentru încrederea primită din partea colegilor, urându-i succes în exercitarea noii responsabilități. Totodată, acesta și-a exprimat aprecierea față de Radu Moldovan pentru activitatea desfășurată în aproape două decenii la conducerea organizației și pentru contribuția sa la dezvoltarea județului Bistrița-Năsăud.

Liderul PSD Satu Mare a remarcat, de asemenea, unitatea echipei din Bistrița-Năsăud și determinarea membrilor de a continua proiectele care au adus rezultate pentru comunitate.

În cadrul vizitei, Mircea Govor s-a reîntâlnit și cu persoane implicate în fenomenul fotbalistic bistrițean, evocând perioada în care a fost ales președinte de onoare al Gloriei Bistrița, în timpul regretatului Jean Pădureanu, pe care a descris-o drept o etapă importantă și plină de satisfacții legată de sportul și comunitatea locală.


Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
tech
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda