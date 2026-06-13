



Președintele PSD Satu Mare și deputatul Mircea Govor a participat, în 12 iunie, la Conferința Județeană de Alegeri a PSD Bistrița-Năsăud, eveniment în cadrul căruia Bogdan Ivan a fost ales în funcția de președinte al organizației județene.

În mesajul transmis după conferință, Mircea Govor a descris momentul drept începutul unei noi etape pentru PSD Bistrița-Năsăud, subliniind maturitatea organizației și capacitatea acesteia de a asigura continuitatea proiectelor și a valorilor construite de-a lungul timpului.

„Conferința a marcat începutul unei noi etape pentru PSD Bistrița-Năsăud, într-un climat de respect, responsabilitate și continuitate. Sunt momente care arată maturitatea unei organizații și capacitatea ei de a merge mai departe, păstrând ceea ce a construit și pregătind noi obiective pentru viitor”, a declarat liderul PSD Satu Mare.

Mircea Govor l-a felicitat pe noul președinte, Bogdan Ivan, pentru încrederea primită din partea colegilor, urându-i succes în exercitarea noii responsabilități. Totodată, acesta și-a exprimat aprecierea față de Radu Moldovan pentru activitatea desfășurată în aproape două decenii la conducerea organizației și pentru contribuția sa la dezvoltarea județului Bistrița-Năsăud.

Liderul PSD Satu Mare a remarcat, de asemenea, unitatea echipei din Bistrița-Năsăud și determinarea membrilor de a continua proiectele care au adus rezultate pentru comunitate.

În cadrul vizitei, Mircea Govor s-a reîntâlnit și cu persoane implicate în fenomenul fotbalistic bistrițean, evocând perioada în care a fost ales președinte de onoare al Gloriei Bistrița, în timpul regretatului Jean Pădureanu, pe care a descris-o drept o etapă importantă și plină de satisfacții legată de sportul și comunitatea locală.



