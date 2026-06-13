Vicepreședintele Cătălin Filip, a apreciat implicarea tinerilor în păstrarea folclorului românesc

Locale 13.06.2026 17:34
Vicepreședintele Cătălin Filip, a apreciat implicarea tinerilor în păstrarea folclorului românesc


Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, a participat la Festivalul Interjudețean de Folclor „Dragu-mi-i cântu’ și jocu’”, desfășurat la Tășnad, eveniment dedicat promovării și păstrării tradițiilor și valorilor autentice românești.

Cu această ocazie, Cătălin Filip a apreciat implicarea tinerilor participanți și a tuturor celor care contribuie la conservarea patrimoniului cultural, subliniind rolul esențial al unor astfel de manifestări în transmiterea tradițiilor către noile generații.

„Am avut bucuria de a participa la Festivalul Interjudețean de Folclor «Dragu-mi-i cântu’ și jocu’!», un eveniment dedicat promovării și păstrării tradițiilor și valorilor autentice românești. Parada portului popular și momentele artistice susținute de copii au adus în prim-plan frumusețea folclorului românesc, talentul tinerilor participanți și munca depusă de cei care îi îndrumă”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare.

Acesta a transmis felicitări organizatorilor, copiilor participanți, profesorilor și părinților pentru implicarea și dăruirea lor, evidențiind că astfel de evenimente contribuie la păstrarea identității culturale și la promovarea valorilor tradiționale românești.

Festivalul de la Tășnad reunește anual ansambluri folclorice, soliști și formații din mai multe județe ale țării, oferind publicului spectacole autentice și momente dedicate celebrării folclorului românesc.


Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
tech
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda