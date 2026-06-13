



Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, a participat la Festivalul Interjudețean de Folclor „Dragu-mi-i cântu’ și jocu’”, desfășurat la Tășnad, eveniment dedicat promovării și păstrării tradițiilor și valorilor autentice românești.

Cu această ocazie, Cătălin Filip a apreciat implicarea tinerilor participanți și a tuturor celor care contribuie la conservarea patrimoniului cultural, subliniind rolul esențial al unor astfel de manifestări în transmiterea tradițiilor către noile generații.

„Am avut bucuria de a participa la Festivalul Interjudețean de Folclor «Dragu-mi-i cântu’ și jocu’!», un eveniment dedicat promovării și păstrării tradițiilor și valorilor autentice românești. Parada portului popular și momentele artistice susținute de copii au adus în prim-plan frumusețea folclorului românesc, talentul tinerilor participanți și munca depusă de cei care îi îndrumă”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare.

Acesta a transmis felicitări organizatorilor, copiilor participanți, profesorilor și părinților pentru implicarea și dăruirea lor, evidențiind că astfel de evenimente contribuie la păstrarea identității culturale și la promovarea valorilor tradiționale românești.

Festivalul de la Tășnad reunește anual ansambluri folclorice, soliști și formații din mai multe județe ale țării, oferind publicului spectacole autentice și momente dedicate celebrării folclorului românesc.



