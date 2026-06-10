Mare scandal pe Aeroportul Internațional Satu Mare! Un pasager a decis să renunțe la zbor după ce a fost verificat suplimentar din cauza unui power bank uitat prin geantă de ani de zile.

Deși bateria a fost controlată și s-a stabilit că poate fi transportată fără probleme, eroul nostru a considerat că simplul fapt că i s-au pus câteva întrebări reprezintă o ofensă personală de proporții istorice. Drept urmare, a anunțat că nu mai zboară, că face reclamații și că nu acceptă asemenea tratament.

Pentru corecta informare a publicului, verificările de securitate și eventualele controale suplimentare nu sunt făcute de angajații Aeroportului Satu Mare, ci de structurile abilitate ale statului, inclusiv personal specializat al SRI care operează în zona de securitate aeroportuară.

Partea cea mai interesantă? După ce a decis singur să renunțe la cursă, reprezentanți ai aeroportului au încercat chiar să-l convingă să nu plece. Dar când ești hotărât să transformi un control de rutină într-o dramă națională, nimic nu te mai poate opri.

Avionul a plecat la timp, regulile au rămas aceleași, iar internetul s-a ales cu încă o lecție despre cum un power bank și un orgoliu încărcat la maximum pot rata împreună un zbor.