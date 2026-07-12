Câți copii intră într-o mașină?

Întrebarea zilei: câți copii trebuie să ai ca să ocupi două locuri speciale? Sau poate mașina are nevoie de mai mult spațiu decât restul participanților la trafic.

În timp ce alți părinți se învârt prin parcare în căutarea unui loc destinat familiilor, acest șofer pare să fi găsit soluția, dar dacă tot există două locuri, de ce să alegi doar unul? Lăsând gluma la o parte, locurile dedicate familiilor cu copii mici există pentru a le oferi acestora mai mult spațiu la urcarea și coborârea copiilor din mașină. Ocuparea a două astfel de locuri, fără motiv, înseamnă mai puțin confort pentru cei care chiar au nevoie de ele.

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