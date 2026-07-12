



Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca, a participat la Festivalul „Rădăcini Târnărene”, organizat în comuna Tarna Mare, la invitația primarului Monica Sobius. Evenimentul a fost dedicat promovării tradițiilor, valorilor și identității locale.

Festivalul a debutat cu Gala de premiere a Festivalului Pălincii, în cadrul căreia au fost recompensați producătorii care păstrează și promovează unul dintre cele mai reprezentative meșteșuguri ale zonei.

La manifestare au fost prezenți și deputatul Mircea Govor, precum și consilierul județean Gheorghe Marincaș.

Cu acest prilej, Roxana Petca a evidențiat importanța conservării tradițiilor și a susținerii comunităților locale.

„Rădăcinile unei comunități se păstrează prin oamenii care le respectă și le duc mai departe. Festivalul «Rădăcini Târnărene» este un exemplu frumos de promovare a identității locale și a valorilor care definesc comuna Tarna Mare și județul Satu Mare”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare.

La final, Roxana Petca a felicitat administrația locală și organizatorii pentru reușita evenimentului.

„Felicitări doamnei primar Monica Sobius, Consiliului Local, Asociației «Rădăcini Târnărene», organizatorilor și tuturor celor implicați pentru reușita acestui frumos eveniment! Mult succes și la edițiile viitoare!”, a transmis vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare.



