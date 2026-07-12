Remiză la Cigand în primul amical al verii Sport •

CSM Olimpia





CSM Olimpia Satu Mare a disputat sâmbătă primul meci amical al verii, în deplasare, pe terenul formației Cigánd SE , partida încheindu-se la egalitate, scor 1–1.

Antrenorul Alexandru Pelici s-a deplasat în orașul din Ungaria cu un lot format din 19 jucători. Deși sătmărenii au intrat în cantonament abia marți, în vederea pregătirii sezonului 2026–2027, au reușit să țină ritmul unui adversar aflat deja la al treilea joc de verificare din această vară.

CSM Olimpia a arătat bine din punct de vedere fizic, și-a creat mai multe ocazii importante, însă la pauză tabela a rămas nemodificată.

Scorul a fost deschis în minutul 55 de Vida Kristopher, care a finalizat una dintre acțiunile bune ale echipei sătmărene. Gazdele au restabilit însă rapid egalitatea, după ce Girdán Levente a înscris cinci minute mai târziu, stabilind astfel scorul final, 1–1.

Pregătirea va continua la Satu Mare, iar următorul test al verii este programat miercuri, de la ora 17:00, pe Stadionul Olimpia–Daniel Prodan, unde CSM Olimpia va primi vizita formației Sănătatea Cluj.

„A fost un meci util, exact de ceea ce aveam nevoie în această perioadă. Le mulțumim gazdelor pentru primire. Am evoluat pe un teren excelent, împotriva unui adversar bun. Ne-am atins obiectivele propuse pentru acest joc, iar din punct de vedere al pregătirii suntem la nivelul la care ne-am dorit să fim. Cel mai important este că nu avem jucători accidentați și putem continua pregătire cu întregul lot”, a declarat la final antrenorul Alexandru Pelici.

MECI AMICAL

Cigánd SE – CSM Olimpia Satu Mare 1–1 (0–0)

Marcatori: Girdán Levente ’60, respectiv Vida Kristopher ’55.

CSM Olimpia: Ionuț Pop – Eduard Dănilă, Cornel Ardei, Konstantin Ivanov, Paul Copaci, Bara Levente, Amir Jorza, Denis Toma, Denis Golda, Vida Kristopher, Cosmin Zamfir.

Au mai jucat: Andrei Grecu Luca, Vili Bence – Mario Salka, Raul Suciu, Constantin Trip, Zab Zsombor, Sergiu Jurj, Gheorghe Carpa.

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