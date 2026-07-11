VERTICALI PENTRU ROMÂNIA - SECȚIE DE EDITORIAL PARTENERĂ MEDIA A CLUBULUI "PRESA CULTURALĂ" UNIUNEA ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA





De: Maria Chirculescu, editorialist la VERTICALI PENTRU ROMÂNIA, m embră în Filiala "Aurel Mureșianu" Brașov-Covasna a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, redactor la revista Lumea Credinței (2009 - 2022), redactor șef al revistei Viața Ortodoxă (2001 - prezent), director al Agenției de Turism ”Miriam Turism”;





Mă numesc Maria Chirculescu și de peste 20 de ani călătoresc prin lumea largă, ca organizator de programe turistice tematice, de spiritualitate creștină, organizate prin Agenția de Turism ”Miriam Turism”. Am fost, împreună cu pelerinii români, pe urmele Mântuitorului în Țara Sfântă, Iordania sau Egipt; pe urmele sfinților apostoli – până la marginile pământului, în India (Sfântul Apostol Toma), Etiopia (Sfântul Apostol Matei), în nordul extrem al Rusiei (Sfântul Apostol Andrei), Georgia și Armenia (Sfântul Apostol Iuda Tadeu, Sfântul Apostol Bartolomeu) etc; pe urmele marilor sfinți misionari – în SUA, Alaska și China; dar și în Franța, Italia, Tunisia primelor veacuri creștine, a sfinților mucenici și a Părinților Bisericii; în Grecia, Asia Mică, sau în Balcani, pe urmele marilor sfinți ai Ortodoxiei... oameni ai lui Dumnezeu, ”cei de care lumea nu era vrednică”, care rareori au viețuit în mijlocul comunităților, ci mai degrabă s-au ascuns ”în pustii, și în munți, şi în peșteri, şi în crăpăturile pământului” (Evrei 11,38). De aceea, în toți acești ani am organizat adevărate expediții duhovnicești – în adâncul Saharei, în pădurile lacustre de la Cercul Polar de Nord, pe vârfuri montane de peste 2000 de metri sau pe insule izolate în mările și oceanele lumii... Ne-au însoțit oameni din toate categoriile sociale și de toate vârstele, unii deloc antrenați fizic, dar cu o voință puternică de a ajunge unde își doresc. Locurile sacre sunt mai greu de atins, dar în prezența sfinților te încarci de har, se pogoară pace în suflet și, de multe ori, te poți tămădui și trupește.

DRUMEȚI PE CĂILE LUI DUMNEZEU - SINAI - Tribul Jabalia de la Muntele Sinai are rădăcini oltenești ”Să fii gata dis-de-dimineață și dimineață să te sui în Muntele Sinai și să stai înaintea Mea acolo pe vârful muntelui. (Exod 34, 2)" Urcând Muntele lui Dumnezeu... Așa i-a poruncit Dumnezeu lui Moise să facă, iar peste vremuri noi, pelerinii români ai secolului XXI, urcăm Pustia Sinaiului noaptea... Răsăritul de soare pe Muntele Sinai, la 2285 metri altitudine, este spectacolul pe care Dumnezeu îl dăruiește celor care Îl vizitează. Dar este doar ... bonusul.

Sinaiul se relevă surprinzător - și de fiecare dată, altfel. Urcușul este un test de rezistență fizică, psihică sau de credință, indiferent de modul în care îl abordezi - urci pe jos, sau pe cămilă ... iar noi, urcăm de obicei Muntele lui Dumnezeu (mai sfânt decât o biserică făcută de mâna omului) de la miezul nopții, în mod normal într-o perioadă de somn profund. Escaladarea de noapte a Muntelui Sinai reprezintă jertfa noastră de efort, de timp, de bani, pentru că nimic valoros nu se poate obține fără jertfă, dar e atât de puțin ceea ce jertfim noi, față de profunzimea relației cu Dumnezeu care ni se relevă în liniștea și măreția Muntelui Sinai!

La baza Muntelui Sinai se află Mănăstirea Sfânta Ecaterina ... probabil cea mai veche mănăstire creștină din lume cu viață monastică continuă (de 17 secole) și totodată cea mai mică Patriarhie Grec-Ortodoxă din lume. Pe locul în care Moise a văzut tufișul arzând fără să se mistuie (Ieșirea/Exodul 3,2), Sfânta Împărăteasă Elena a construit în secolul al IV-lea o mică bisericuță închinată Maicii Domnului - Capela Tufișului. Peste 200 de ani, aceasta avea să devină nucleul actualei mănăstiri ctitorită de Împăratul bizantin Iustinian (pe la anul 529), numită inițial Mănăstirea Rugului Aprins. În secolul al IX-lea, după aflarea moaștelor Sfintei Mare Mucenițe Ecaterina pe vârful celui mai înalt munte din Sinai (2642 metri) și aducerea acestora în biserică, lăcașul monahal își va schimba numele în Mănăstirea Sfânta Ecaterina, așa cum o cunoaștem până astăzi.

Biblioteca mănăstirii, comparabilă ca valoare cu Biblioteca Vaticanului, conține o colecție de 3300 de manuscrise …

unele mai vechi decât mănăstirea în sine, scrise în limbile greacă, siriacă, ge'ez (etiopiană veche), arabă, georgiană și slavonă veche. De asemenea, aici pot fi întâlnite 8000 de cărți vechi și o colecție impresionantă de peste 2000 de icoane, unele dintre cele mai vechi icoane bizantine din lume.

Pelerinii ortodocși pot vizita fără taxă Muzeul în care sunt expuse câteva dintre cele mai valoroase obiecte de artă sacră din lume, printre care și icoana emblematică a Ortodoxiei, Iisus Pantocrator (sec VI, autor necunoscut), dar ca român, o surpriză majoră este reprezentată de vitrinele de carte bisericească veche, cu ferecături de aur și argint, unde regăsim prețioase donații ale domnitorilor români Mihnea al Doilea Principele Valahiei (Sfântă Evanghelie din 1576), Eremia Movilă Principele Moldovei (1598), Matei Basarab Principele Valahiei (1636)... Se lasă seara, și ne dorim să fie pace în lume și, dacă Domnul va rândui, vom mai veni în casele dumneavoastră - și vom mai povesti … Pe data viitoare!

Sursă foto: Maria Chirculescu SPONSORII EDIȚIEI:

























