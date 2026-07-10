







Vineri, 10 iulie 2026, în Galeria de Artă a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, a avut loc vernisajul expoziției semnate de artiștii Zsolt Gava și Varga Kinga.





Evenimentul a reunit iubitori de artă, reprezentanți ai mediului cultural sătmărean, prieteni ai artiștilor și numeroși vizitatori, într-o atmosferă caldă, deschisă dialogului și întâlnirii directe cu actul artistic.





Lucrările expuse au propus publicului o incursiune vizuală puternică, construită prin culoare, expresivitate și forme diverse. Expoziția aduce în prim-plan universuri artistice distincte, dar complementare: de la compoziții vibrante, cu accente moderne și cromatică intensă, până la lucrări realizate pe suporturi neconvenționale, în care materia, textura și imaginea se completează firesc.





În cadrul vernisajului au luat cuvântul Robert Laszlo, managerul C.J.C.P.C.T. Satu Mare, Felician Pop, președintele U.Z.P.R. – Filiala Satu Mare, și Andrea Dănuț Herțeg, care au subliniat importanța susținerii artiștilor locali, rolul spațiilor culturale în apropierea publicului de artă și valoarea unor astfel de întâlniri pentru viața culturală a județului Satu Mare.





Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare continuă, prin asemenea evenimente, să ofere publicului sătmărean prilejul de a descoperi creatori, viziuni artistice și forme de expresie contemporană, într-un cadru deschis promovării culturii și dialogului artistic.





Felicitări artiștilor Zsolt Gava și Varga Kinga pentru expoziție și tuturor celor prezenți pentru participare!