



Prefectul Altfatter Tamás a condus astăzi ședința Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Satu Mare, desfășurată la sediul Instituției Prefectului Județul Satu Mare.





În cadrul ședinței au fost analizate și dezbătute 45 de propuneri înaintate de comisiile locale de fond funciar din județ privind validarea, invalidarea sau recunoașterea dreptului de proprietate. Documentațiile au fost transmise de comisiile locale de fond funciar din Carei, Urziceni, Santău, Ardud, Bătarci, Berveni, Satu Mare, Andrid, Bogdand, Beltiug, Vetiș, Viile Satu Mare, Craidorolț, Moftin, Săuca, Cehal, Certeze, Bârsău, Orașu Nou și Tășnad.





De asemenea, membrii comisiei au analizat 34 de propuneri privind corectarea, modificarea sau anularea unor titluri de proprietate, formulate de comisiile locale de fond funciar din Beltiug, Berveni, Bogdand, Căpleni, Căuaș, Ciumești, Dorolț, Livada, Medieșu Aurit, Moftin, Negrești-Oaș, Santău, Socond, Tășnad, Terebești, Turț, Vetiș și Viile Satu Mare.





Lucrările comisiei s-au desfășurat cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a procedurilor administrative aplicabile în materia fondului funciar. Documentațiile aferente fiecărei spețe au fost analizate în vederea adoptării hotărârilor necesare, în conformitate cu atribuțiile și competențele conferite de legislația în domeniu.





Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Satu Mare are rolul de a analiza și soluționa, în limitele competențelor legale, cererile formulate în baza legislației fondului funciar, contribuind la procesul de reconstituire și constituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, ca urmare a solicitărilor depuse de cetățeni.