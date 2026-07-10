Copiii învață limba română prin joc și lectură la Biblioteca Județeană Satu Mare

Locale 10.07.2026 13:10
Copiii învață limba română prin joc și lectură la Biblioteca Județeană Satu Mare



Biblioteca Județeană Satu Mare continuă seria întâlnirilor din cadrul cursului conversațional în limba română „Csevegő”, unde copiii își dezvoltă abilitățile de comunicare într-un mod interactiv și prietenos.

În această săptămână, participanții au învățat cum să exprime un disconfort și au descoperit câteva adverbe de frecvență, îmbogățindu-și vocabularul cu ajutorul cărții „Moș Ene e supărat!”, semnată de Susan Wallenburg.

Reprezentanții bibliotecii subliniază că aceste întâlniri depășesc cadrul unui simplu curs de limbă română, punând accent pe încrederea de a comunica, pe sprijinul reciproc și pe bucuria fiecărui progres făcut de copii într-un mediu prietenos și încurajator.

Următoarele întâlniri ale cursului „Csevegő” vor avea loc joi, 16 iulie, de la orele 10:00 și 14:00, la Biblioteca Județeană Satu Mare.

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