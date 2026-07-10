







Biblioteca Județeană Satu Mare continuă seria întâlnirilor din cadrul cursului conversațional în limba română „Csevegő”, unde copiii își dezvoltă abilitățile de comunicare într-un mod interactiv și prietenos.

În această săptămână, participanții au învățat cum să exprime un disconfort și au descoperit câteva adverbe de frecvență, îmbogățindu-și vocabularul cu ajutorul cărții „Moș Ene e supărat!”, semnată de Susan Wallenburg.

Reprezentanții bibliotecii subliniază că aceste întâlniri depășesc cadrul unui simplu curs de limbă română, punând accent pe încrederea de a comunica, pe sprijinul reciproc și pe bucuria fiecărui progres făcut de copii într-un mediu prietenos și încurajator.

Următoarele întâlniri ale cursului „Csevegő” vor avea loc joi, 16 iulie, de la orele 10:00 și 14:00, la Biblioteca Județeană Satu Mare.