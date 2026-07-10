PS Timotei Sătmăreanul a efectuat vizite pastorale în Protopopiatul Oaș

Locale 10.07.2026 19:52
PS Timotei Sătmăreanul a efectuat vizite pastorale în Protopopiatul Oaș


Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, a efectuat vineri, 10 iulie 2026, o serie de vizite pastorale în Protopopiatul Ortodox Oaș.

Programul a debutat la sediul Protopopiatului Ortodox Oaș, după care ierarhul a vizitat mai multe parohii și mănăstiri din Țara Oașului, respectiv Parohia Ortodoxă „Nașterea Maicii Domnului” din Negrești-Oaș, Parohia Ortodoxă Certeze, Parohia Ortodoxă Huta Certeze, Mănăstirea „Sfânta Treime” din Moișeni, Parohia Ortodoxă Bixad și Mănăstirea Turț-Băi.

În cadrul vizitelor, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul s-a întâlnit cu preoții și credincioșii din comunitățile vizitate, interesându-se de activitatea pastorală și de viața duhovnicească a parohiilor și mănăstirilor.

Pe parcursul deplasărilor, ierarhul a fost însoțit de părintele Marcel Malanca, protopopul Protopopiatului Oaș, și de arhidiaconul Gherasim Nap.

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