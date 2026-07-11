



Clubul Sportiv IL CALCIO Satu Mare a deschis înscrierile pentru o nouă grupă destinată copiilor născuți în anii 2021 și 2022, oferindu-le celor mici oportunitatea de a descoperi fotbalul într-un mediu prietenos, sigur și adaptat vârstei lor.

Reprezentanții clubului pun accent pe dezvoltarea armonioasă a copiilor, prin activități care îmbină jocul cu învățarea disciplinelor sportive. Programul urmărește dezvoltarea coordonării, a încrederii în sine, a spiritului de echipă și a respectului, într-o atmosferă în care fiecare copil este încurajat să își descopere pasiunea pentru sport.

„Nu căutăm doar jucători, ci viitori campioni”, este mesajul transmis de club, care subliniază că obiectivul său este formarea unor copii încrezători, disciplinați și fericiți, indiferent dacă au mai practicat sau nu fotbalul.

Noua grupă va fi pregătită de antrenorul Kecskes Roger, iar părinții interesați pot obține informații suplimentare și se pot înscrie la numărul de telefon 0744 894 485.

CS IL CALCIO Satu Mare activează din anul 2008 și promovează dezvoltarea copiilor prin sport, considerând fotbalul un mijloc de educație, socializare și formare a caracterului.