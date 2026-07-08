Europa e cea mai tare. Și la Mondial și la summit-ul NATO! Sport •

Până și summitul NATO a fost contaminat de febra Mondialului. La Ankara, liderii lumii au venit să vorbească despre securitate, apărare și alianțe... dar au ajuns inevitabil la fotbal.



Dovada? Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, și cel al Norvegiei, Jonas Gahr Støre, au apărut în tricourile naționalelor lor înaintea ședințelor. Semn că uneori un sfert de finală valorează cât o declarație comună.

În lumea pamfletului, Donald Trump încă nu și-a revenit după ce americanii au fost scoși din competiție de Belgia. Se spune că a încercat să obțină un VAR diplomatic la FIFA, dar belgienii au rămas în sferturi și merg mai departe cu moralul cât Atomiumul.Mai mult, Trump amenință că lasă Belgia și chiar întreaga Europă fără soldați americani.

Erdogan, gazda summitului de la Ankara, se uită atent la meciuri. Dacă tot vin liderii lumii la el în Turcia, poate găsește și un selecționer care să-i ducă echipa până într-o finală.

Spania a venit la summit cu o apărare beton. Zero goluri primite până acum. La cât de bine se apără, unii aliați ar vrea să le împrumute fundașii și pentru reuniunile NATO.

Belgia se simte ca acasă. E în sferturi și, fiind în inima Uniunii Europene, are impresia că poate convoca și următoarea ședință... direct în careul advers.

Elveția promite că rămâne neutră. Dar dacă în față apare Messi... neutralitatea se transformă în marcaj om la om.

Macron visează să intre și el în primul unsprezece, lângă Mbappé și face jogging pe străzile din Ankara. Conștient că pentru el e ultima șansă de a mai prinde un trofeu, la Elysee. Și ultima șansă de a mai ridica vocea în fața lui Trump, la summit.

De nicăieri a apărut Marocul...care amenință că închide strâmtoarea Gibraltar dacă nu e luat în serios... Cât despre Anglia-Nprvegia...i-am văzut pe cei doi premieri...În tricoul naționalelor lor...E drept că cel al Marii Britanii nu se simte prea bine nici la summit și nici în propriul partid... Iar cel al Norvegiei e gata să-i lase locul lui Haaland numa să-i aducă trofeul la Oslo.. Și să asigure pacea între vikingi.

Și, dacă tot vorbim de summit, îl avem acolo și pe Nicușor. Naționala României încă nu joacă la Mondial, dar măcar președintele e prezent la masa liderilor lumii. Deocamdată, oficialii noștri par să fie mai des în ofsaid decât în careul advers.



Dar cine știe? Poate odată cu venirea Regelui Hagi la cârma naționalei începem să visăm din nou. Iar la următorul Mondial... și la următorul summit... să nu mai fim doar pe lângă meniu, ci chiar la masa unde se împart trofeele.

Programul sferturilor arată așa:

9 iulie: Franța – Maroc;

10 iulie: Spania – Belgia;

12 iulie: Norvegia – Anglia;

12 iulie: Argentina – Elveția.

Florin Cristian Mureșan

Atenție! Acesta este un pamflet. Orice asemănare cu realitatea... este, bineînțeles, intenționată doar pe terenul umorului.





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