Sergiu Jurj revine la Satu Mare după nouă ani Sport •

CSM Olimpia Satu Mare continuă campania de consolidare a lotului înaintea startului sezonului competițional 2026–2027. Clubul a obținut semnătura unui atacant cu experiență în eșalonul secund, care s-a alăturat marți lotului echipei sătmărene.

Noua achiziție a galben-albaștrilor este atacantul Sergiu Jurj. În vârstă de 28 de ani, fotbalistul originar din Sighetu Marmației revine la Satu Mare după o pauză de nouă ani, urmând să întărească compartimentul ofensiv al echipei în noul sezon.

Format la Academia Ardealul Cluj, Jurj și-a continuat dezvoltarea la centrele de juniori ale cluburilor Universitatea Craiova și Hellas Verona. Italia. Debutul la nivel de Liga 2 l-a făcut în 2016, în tricoul formației Minaur Baia Mare.

Atacantul cunoaște foarte bine fotbalul sătmărean, după ce în prima parte a sezonului 2017–2018 a evoluat pentru FC Olimpia Satu Mare, bifând 14 apariții și două goluri în Liga 2.

Ulterior, a îmbrăcat tricoul echipei Chindia Târgoviște, iar în ultimii ani a mai evoluat pentru FC Bihor Oradea și CSC Șelimbăr. În returul sezonului 2025–2026 a revenit la Chindia. De-a lungul carierei, Sergiu Jurj a adunat 77 de meciuri în Liga 2.

A acumulat experiență și peste hotare, evoluând timp de șase luni pentru Kazincbarcika SC, în liga secundă din Ungaria. În România a mai jucat în Liga 3 pentru CSM Focșani, SCM Zalău și CA Oradea.

Conducerea și staff-ul tehnic al CSM Olimpia Satu Mare continuă demersurile pentru construirea unui lot competitiv, capabil să își atingă obiectivele în sezonul 2026–2027.

Altfel, lotul echipei antrenate de Alexandru Pelici se află deja în cantonament pe plan local și urmează să înceapă și seria de meciuri amicale .

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